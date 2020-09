Torneo Dominguito virtual Región 09 de septiembre de 2020 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde la Municipalidad local se informó que se llevó a cabo la tercera edición del Torneo de Ajedrez “Dominguito Online” de la Federación Rafaelina de Ajedrez y el taller de ajedrez del Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini" estuvo representado por 19 jugadores.

Destacados de cada categoría:

Categoría Sub 10:

1) Garrini, Juan

2) Caglieris, Camilo

3) Italiano, Jaen

Categoría Sub 12:

3) Morales, Albano

Mejor Femenino: Ghiberto, Emilia

Categoría Sub 14:

3) Cáceres, Agostina

Categoría Sub 16:

1) Schneller, Gabriel

2) Ghiberto, Franco

3) Ferratto Santiago



Además, se recuerda a la comunidad que el taller de Ajedrez del Liceo Municipal está en funcionamiento, con clases presenciales para alumnos de 12 años en adelante y clases virtuales para menores de esa edad, realizándose también, torneos online para todos los rangos etarios.

Quienes deseen sumarse, pueden inscribirse comunicándose con la Secretaría del Liceo (425500 – Int. 501), de lunes a viernes de 7 a 20 hs.