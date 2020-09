La Democracia no se toca Información General 09 de septiembre de 2020 Por Alicia Riberi Leer mas ...

No sé si estamos aletargados, cansados, indiferentes, pero me preocupa una sociedad que no advierte, que nos están poniendo en riesgo la democracia.

Democracia es…” una forma de gobierno inclusiva que da cabida a todos los grupos y opiniones. Representa un espacio donde convergen todos aquellos dirigentes políticos transparentes y responsables que velan por los intereses de sus ciudadanos. La Democracia da voz al pueblo: lo hace partícipe de importantes decisiones de su país, su comunidad y le permite expresar su opinión”…

Si analizamos este contenido, veremos que estamos en grandes problemas. Yo creo que el COVID existe, pero no creo que se pueda mantener a un país encerrado, perdiendo trabajos, poder adquisitivo, educación, encuentros familiares… y podemos seguir enumerando, porque nos están robando la libertad, porque los gobiernos a lo largo de la historia en Argentina y en el mundo, no se ocuparon de la infraestructura en salud pública, ni insumos.

Observamos que se liberan presos, que salen y siguen delinquiendo, se trata de utilizar la justicia en favor de unos pocos, pareciera que quieren hasta quedarse con un congreso que debe sesionar presencialmente, con alguna excepción por cuestiones de salud, pero no por SUM, que da lugar a muchas dudas en su funcionamiento y es más, a mí entender se está manipulando la justicia, ya que se intenta sacar jueces, para reemplazarlos por otros a gusto del poder. Los que opinamos diferente somos enemigos y no es así, los consensos se logran dialogando.

Si miramos en lo que se ha convertido este país, no podemos negar que es un caos…Inseguridad en su máximo exponente, ataque a los medios independientes de comunicación, una economía que cae en picada y se salvan los que no trabajan y los que trabajan están viendo que se derrumba todo por lo que lucharon toda una vida. Abandonan a los jubilados, cuando la mayoría aportó durante años y el gobierno trabajó con esos aportes y es hora de devolver al que aportó, su premio por haber trabajado tantos años, para que pase una vejez feliz y tranquilo y en lugar de esto, le dan una migajas, que generan indignación y más aún, los políticos que bastante poco hacen, algunos nada y cobran un dineral que da vergüenza ajena y ni que hablar los jueces, parecería que se burlan del pueblo, exigiendo paciencia a quién no puede abrir un negocio y trabajar y miran para otro lado, porque, sino, detectarían que la gente no vive del aire , ni tiene el cómodo pasar de ellos y tiene que comer, aparte de todos los gastos de servicios e impuestos que no se suspendieron.

Un tema que merece un capítulo aparte es la toma de terrenos y casas…desde cuando hay que regalar todo, es el gobierno el que debe ocuparse de planes de vivienda, que ayuden a los que a pesar de trabajar, les cuesta subsistir. Este país parecería un país anárquico adonde cada uno hace lo que quiere y nadie escucha a nadie.

Reaccionemos, respetémonos y luchemos unidos pero en paz por una democracia genuina y no esto, que no es nada. Defendamos la REPÚBLICA. Alguna vez pensamos que sentirían los que tanto lucharon por nuestra libertad y hoy ven que la tenemos amenazada?

Es mi deseo como creyente apoyar mis palabras en las palabras de la Biblia:…Ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos, no hemos vivido entre ustedes sin trabajar, no pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado…Cuando estábamos con ustedes, le dimos esta regla: el que no quiera trabajar que no coma…Tesalonicenses 3- 6,16.

Finalmente es una Pena que recordemos tener Fe en el último minuto de nuestra vida, ya que Dios fue claro cuando dijo…De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?

De qué nos sirve haber luchado tanto por la Libertad, la Democracia y la República y dejar que nos arrebaten ese notable don de Dios? Dios nos pide paz y que vivamos en libertad. Ojalá Dios ilumine el camino de los argentinos y de todo el mundo para revalorizar lo que es la libertad.

No olvidemos que la democracia no se pone en riesgo, se cuida…

La democracia no se toca.