Silvia Frana, aislada

La funcionaria provincial, ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, informó a través de sus redes sociales que se encuentra aislada por ser un contacto estrecho de un caso positivo por coronavirus. Según ella misma contó a través de sus redes sociales, el domingo asistió junto a su padre a un centro médico por una broncoaspiración y por protocolo lo hisoparon. El resultado dio positivo, y por ese motivo debe aislarse durante 15 días. El aislamiento de Frana se suma al de otros funcionarios santafesinos. Entre ellos, dos diputados provinciales con hisopados positivos, y once personas pertenecientes al cuerpo que están aisladas, entre los cuales se cuentan nueve diputados y dos trabajadores de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión Social. En diálogo con De 10 (LT 10), la funcionaria explicó que según dicta el protocolo, quienes tuvieron contacto deben aislarse y que seguirá trabajando desde su casa en la medida en la que se lo permita la tecnología. Además, tres cuidadores y su tía se encuentran aislados, y todos a la espera de si desarrollarán o no algún síntoma para ser hisopados. "No sabemos como se contagió, hasta el momento no tenemos ningún indicio" acotó.