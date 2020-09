Las exportaciones santafesinas cayeron 20,5% en un semestre

La provincia de Santa Fe registró en sus exportaciones una fuerte caída del 20,5 % en el primer semestre del año, totalizando embarques por U$S 5.486 millones de dólares (20,1 % del total nacional), según se detalla en el informe sobre origen provincial de las exportaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El retroceso santafesino duplica al de las provincias en su conjunto. La Nación totalizó ventas al exterior por 27.336 millones, con un retroceso del 11,2 %, siempre de acuerdo al informe oficial.Córdoba, con escalas siempre equiparables a las santafesinas, exportó menos pero evolucionó mejor: U$S 4.339 millones, con una suba de 1,6 %.

En el origen provincial de las exportaciones (OPEX) se detalla el aporte que realizó cada región y provincia al total de las exportaciones. El primer semestre de 2020, mostró un decrecimiento generalizado en todas las regiones del país: la región Patagonia disminuyó 25,7%; la región Pampeana, 11,2%; el Noreste (NEA), 3,4%; la región Cuyo, 2,8%; y la región Noroeste (NOA), 2,8%.

En cuanto a la región pampeana, en período informado las ventas al exterior alcanzaron U$S 20.626 millones de dólares, 75,5% de las exportaciones totales del país; el valor representó una disminución de 11,2% respecto al mismo período del año anterior. El 44,7% de las exportaciones correspondió a manufacturas de origen agropecuario (MOA); 31,6%, a productos primarios (PP); 19,1%, a manufacturas de origen industrial (MOI); y 4,6%, a combustibles y energía (CyE). Los principales destinos de exportación fueron Mercosur, ASEAN, Unión Europea y China.



POR RUBROS

El informe del Indec detalla que desde Santa Fe se destacaron las exportaciones de “residuos y desperdicios de la industria alimenticia” (así denomina a harinas y pellets de soja), con 39,4% del total provincial; sus ventas disminuyeron 27,6% respecto a 2019. Le siguieron en importancia las exportaciones de grasas y aceites (aceite de soja, en su mayoría) y cereales (maíz y trigo), que representaron 19,2% y 12,9% del total exportado, respectivamente. Grasas y aceites registró una caída interanual de 23,8%, mientras que cereales creció 10,0% respecto al primer semestre de 2019.

Por su parte, las exportaciones de carnes y sus preparados (principalmente carne bovina) representaron 7,0% del total provincial, a pesar de registrar una disminución de 4,2% con respecto al año anterior. Los principales destinos de las exportaciones fueron ASEAN, Unión Europea, India, China, “Magreb y Egipto” y Mercosur. (Fuente: El Litoral).