Los números de las exportaciones

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La región Pampeana lideró las exportaciones en el primer semestre del año con u$s 20.600 millones, aunque las ventas al exterior tuvieron una baja generalizada en todo el país, informó el INDEC.

Según el origen, el indicador detalla que las exportaciones del primer semestre sufrieron bajas interanuales del 25,7% en la región Patagonia, 11,2% en la Pampeana, 3,4% en el Noreste (NEA), 2,8 en la de Cuyo y también 2,8% en la del Noroeste (NOA).

El informe sobre el Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) registra que la región Pampeana lideró las exportaciones con u$s 20.626 millones, que representaron el 75,5% de las ventas totales al exterior.

La región Patagonia se ubicó en el segundo lugar con u$s 2.369 millones y 8,7% de participación en las exportaciones totales, seguida por las del Noroeste (NOA), con u$s 1.605 millones, que representó el 5,9% de la balanza comercial.

El cuarto lugar fue ocupado por las exportaciones de la región Cuyo, que sumaron u$s 1.582 millones y representaron 5,8% del total y por último la del Noreste (NEA), que llegaron a u$s 563 millones de dólares, que representaron el 2,1% de las ventas al exterior.