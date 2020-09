Reclamo de la UOCRA y la UTEP

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El sindicato de la UOCRA junto a la organización social UTEP, vinculada a los trabajadores constructores de la economía popular, reclamó al Gobierno que se retomen los planes de construcción de viviendas que se encuentran paralizados.

Ambas organizaciones manifestaron en un comunicado conjunto su "creciente preocupación por la marcha y ejecución de los distintos programas de viviendas sociales, obras que por su mayor impacto de mano de obra podrían rápidamente incorporar miles de trabajadores, deteniendo la caída de puestos de trabajo que en forma continua se produce desde hace más de dos años en nuestra industria".

"Luego de varias gestiones, de las que también fue parte el Sector Empresario, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, dictó una resolución en el mes de julio, con el propósito de reactivar proyectos paralizados, pero hasta la fecha no han podido ponerse en plena vigencia y ejecución", recordaron la UOCRA y la UTEP.

En el texto, que fue firmado por los titulares de ambas organizaciones, Gerardo Martínez y Esteban Castro, se indicó que "según la información oficial hay más de 25.000 viviendas que no tienen regularizadas la reiniciación de las obras".

Finaliza el comunicado que "no menos preocupante es que a pesar de múltiples planteos a la actual administración no se ha obtenido ninguna respuesta sobre la imperiosa necesidad de definir un Plan Nacional de Viviendas, una propuesta razonable y fundamentada para activar la construcción de 40.000 viviendas en el lapso de dos años".