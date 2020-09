"Hay que dejar para más adelante el esparcimiento" Nacionales 09 de septiembre de 2020 Redacción Por NUEVA RECOMENDACION DEL PRESIDENTE

FOTO NA RECORRIDA. Fernández con otros funcionarios en la planta del Grupo SIMPA.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Alberto Fernández pidió dejar para "otro momento" las salidas destinadas al "esparcimiento social", al reiterar que el país atraviesa "un momento difícil" y no se llegó al final de la pandemia de coronavirus.

"Tratemos de dejar para más adelante el esparcimiento y los contactos para divertirnos, para relajarnos, para pasarla bien. Porque es un momento muy difícil", expresó el mandatario nacional.

Fernández se expresó así al participar del lanzamiento de la producción de motocicletas de la marca india Royal Enfield, en la planta de rodados del Grupo SIMPA, en el municipio bonaerense de Campana.

El Presidente consideró "casi una proeza" realizar estos anuncios "en medio de la pandemia".

"El tiempo reclama de este tipo de coraje, de confianza. No es un tiempo fácil. Y es todo un aprendizaje, que nos obliga a luchar contra lo desconocido", resaltó el jefe de Estado.

"Veo con mucha tranquilidad que hemos podido volver a trabajar en muchas fábricas y que el protocolo se respeta y se hace cumplir", indicó el mandatario nacional, junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de Campana, Sebastián Abella; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Al respecto, agregó: "La vida cotidiana nos obliga a volver al contacto con el otro para poder trabajar. Tratemos de que sea para eso y dejar para más adelante los momentos que sean para pasarla bien".



LOS CREDITOS

El Gobierno anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco Nación para la compra de motocicletas de origen nacional, con una tasa subsidiada del 28,5% en hasta 48 cuotas mensuales.

La presentación se realizó en el marco del acto que el presidente Alberto Fernández encabezó en la planta de rodados del Grupo SIMPA.

Fernández participó del lanzamiento de la producción de motos de la empresa internacional Royal Enfield, lo que supone una inversión de 700 millones de pesos y la creación de 100 nuevos puestos de trabajo, se informó a la prensa.

La línea de créditos del BNA proveerá un financiamiento de hasta 200.000 pesos y garantizará la adjudicación anticipada mediante préstamos personales.

Habrá 40 modelos de motocicletas disponibles, de 16 marcas que representan el 90% del mercado nacional.

La selección del modelo podrá hacerse vía concesionario o por el sitio Marketplace del BNA. La tasa fija subsidiada será del 28,5 por ciento o de 37,5% para quienes no cobren sus haberes en ese banco.

Las marcas que participan son Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero, Okinoi y Zanella.

El valor promedio entre los 40 modelos disponibles es de $81.000 por lo que, para ese valor, se abonarían 48 cuotas fijas de $2.850.