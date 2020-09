Continúan las protestas de la Policía Bonaerense Nacionales 09 de septiembre de 2020 Redacción Por RECLAMAN MEJORAS SALARIALES

CONCENTRACION. Policías bonaerenses en su segundo día de protestas.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Policías de la provincia de Buenos Aires volvieron a protestar ayer, por segundo día consecutivo, en distintas localidades para reclamar un aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo, pese a los anuncios que realizó en ese sentido el gobierno de Axel Kicillof.

Agentes de la Fuerza se manifestaron en La Plata -la capital provincial- y también en ciudades del interior bonaerense y del Gran Buenos Aires, como Lomas de Zamora, Morón, Merlo y San Martín, donde bloquearon el tránsito, hicieron sonar las sirenas de sus patrulleros y encendieron fuegos artificiales.

Otro de los focos de la protesta se instaló frente al Centro de Coordinación Estratégica de la Policía Bonaerense en La Matanza, en el cruce de la Autopista Riccheri y Camino de Cintura (Puente 12), donde horas antes funcionarios provinciales habían anunciado aumentos salariales en una rueda de prensa, pero sin precisiones sobre el porcentaje.

Acompañados por familiares, exonerados y retirados en varias de las manifestaciones, los efectivos dijeron que cobran 40 pesos por hora, al tiempo que también reclamaron mejores condiciones laborales, uniformes y "el derecho al acceso a la vivienda".

A la vez, solicitaron elementos para la prevención del Covid- 19, ya que las fuerzas de seguridad son uno de los sectores más afectados por los contagios del coronavirus a raíz de su exposición.

En el caso de la manifestación de los uniformados en Lomas de Zamora, la misma se realizó frente al palacio municipal y continuaba anoche.

En este contexto, la Casa de Gobierno bonaerense ubicada en la ciudad de La Plata permaneció vallada en todo su perímetro, a modo de prevención.

Las protestas se llevaron adelante horas después de que el Gobierno bonaerense anticipara que otorgará en los próximos días una "mejora salarial importante", después de que se iniciara el lunes el reclamo de los efectivos en la Provincia.

El Ejecutivo bonaerense indicó que el aumento "estaba previsto y planeado" con anterioridad debido al "atraso de un 30 por ciento que hubo entre 2016 y 2019" en los ingresos de los uniformados.

El pedido de aumento de los policías es de un 60 por ciento para todas las jerarquías y escalafones, así como una suba sustancial en las horas de trabajo CORES, el término para las extras, así como un tope de jornada y un reconocimiento a "la insalubridad de la tarea policial".

Integrantes de la Bonaerense dejaron trascender que la protesta es porque "la guita no alcanza" y trazaron una comparación con los uniformados de otras jurisdicciones, al señalar que un comisario de esa fuerza gana 60.000 pesos por mes, mientras quienes ostentan el mismo rango en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perciben 145.000 pesos y en Córdoba 170.000 pesos.



CONTRA BERNI

El Gobierno nacional está "en permanente contacto" con el gobernador bonaerense Axel Kicillof por la protesta y cuestiona al ministro Sergio Berni, por no haber anticipado el "malestar" existente dentro de la fuerza policial.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que ante las protestas "está en permanente contacto la Casa Rosada con Axel (Kicillof)".

En ese marco, cuestionaron a Sergio Berni por "las formas con las que se maneja"y porque "no pudo anticipar el malestar que había dentro de la fuerza".

"Todo muy preocupante. Nadie respeta a Berni. Ni la bonaerense ni nadie", describieron las mismas fuentes a Noticias Argentinas, y apuntaron: "Algunos parece que no asumieron aún, creen que la luna de miel continúa".