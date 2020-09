El peor momento de Ferrari en 40 años Deportes 08 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presente de Ferrari en la Fórmula 1 es la crónica de una historia anunciada. Era previsible que en el Gran Premio de Italia, justo en el circuito de Monza, la Scuderia se exponga a un papelón. Se rompieron los frenos del auto de Sebastian Vettel, Charles Leclerc no pudo controlar el suyo hasta impactar fuerte contra la protección y Mattia Binotto, el jefe de equipo, se agarraba la cabeza.

Un dato estremece: es la peor ubicación histórica del equipo en 40 años. Ferrari marcha sexto en el campeonato de constructores, que se disputa desde 1958, con 61 unidades. Lejísimo de los poderosos Mercedes (281) y Red Bull (158, gracias a Max Verstappen), tres equipos más superan a la marca italiana: McLaren (98), Racing Point (82) y Renault (71), que lo pasó en la última carrera tras el desastre rojo.

Tres veces en la historia terminó sexto Ferrari en la F1: 1962, 1969 y 1973. Y en 1980, hace cuatro décadas, sucedió el papelón histórico de bajar al décimo puesto. No ocurrirá esta temporada, sólo porque lo de Alfa Romeo, Haas y Williams es de otro nivel.

Hay dos temas que preocupan y pueden interrelacionarse con las causas de esta debacle: el motor y la aerodinamia de los autos. “La Ferrari de este año es muy difícil de conducir. Di el máximo, pero cometí un error. No sé si le pedí mucho al auto, pero impacté contra el muro", analizó Leclerc.

"Vivimos un fin de semana de pesadilla, peor de lo previsto", admitió Vettel, quien se irá de la escudería a fin de año. "Sabemos que en lo que hace a la competitividad no será fácil, porque no existen fórmulas mágicas", explicó Mekies. Hasta el presidente John Elkann avisa: “Confío en que volveremos a ser grandes, aunque no en lo inmediato”.



ANTECEDENTES

La historia marca otros momentos en los que Ferrari era superada por sus rivales. En 1962, terminó sexto en el campeonato de constructores, con pilotos como Ricardo Rodríguez, Giancarlo Baghetti, Phil Hill, Lorenzo Bandini y Willy Mairesse. En 1969, fue sexto con Chris Amon y Pedro Rodríguez en las butacas. Y en 1973, se ubicó en esa posición con Jacky Ickx y Arturo Merzario.

Pero el escarnio mayor ocurrió en 1980, temporada en la que Ferrari culminó décimo entre las marcas: entre Jody Scheckter y Gilles Villeneuve sumaron 10 abandonos en 14 Grandes Premios.

Hablar de Ferrari es hablar de Fórmula 1: ganó 16 veces entre las marcas, no se baja del podio de constructores desde 2014, cuando fue cuarto con Kimi Raikkonen y Fernando Alonso, pero no gana ese campeonato desde 2008, con el finlandés y Felipe Massa en sus butacas. Binotto sentenció de cara al futuro: "No debemos olvidar sino aprender de nuestros errores. Esta temporada nos enseñará algo”.