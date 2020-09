Se dieron a conocer fechas tentativas de los Nacionales

En el marco de la complicada situación que atraviesa gran parte del país debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, la Confederación Argentina de Atletismo ha trabajado en la posibilidad de realizar sus principales competencias en la parte final de 2020 y comienzos de 2021.

En un comunicado publicado durante el fin de semana, aclara que lo hace «como una solución atípica y a los fines de atender la necesidad de competencia que tienen los atletas».

Sobre la metodología, explica que «estas competiciones tendrán una registración especial. Para aquellos atletas que en el 2020 se encontraban en el último año de la categoría y en el 2021 pasan a la próxima categoría, sus registros no tendrán reconocimiento en los rankings y tablas de récords. Pero podrán obtener títulos nacionales 2020, (este detalle es significativo para los sistemas de becas en muchos casos)».

También aclara que «por otra parte, se estimulará la realización de ‘Toma de Pruebas de Estado’ en todas las especialidades, que serán coordinadas por los responsables de área y de categoría de la CADA. Estas comprobaciones deberán realizarse con todos los rigores reglamentarios y deberán registrarse fílmicamente, serán tenidos en cuenta en el seguimiento especialmente de los atletas integrantes de los equipos nacionales. Obviamente en todos aquellos lugares que sanitariamente sea posible».

Sobre a los pasos a seguir, la Confederación mencionó que «en cuanto a las competencias podrá tomar una nueva decisión a fines del presente mes de septiembre. Obviamente las competencias deberán realizarse con un protocolo especial. Se gestionará la autorización para competir, en los niveles y organismos correspondientes».

Como incentivo informó que «se intentará trasmitir las pruebas desde los distintos provinciales, con material fílmico de los mejores atletas. Se gestionaría la posible televisación del campeonato nacional. Se está tramitando apoyos económicos adicionales para los campeonatos nacionales».

De acuerdo al posible calendario mencionado tras la reunión, el Nacional de Mayores se establece para los días 19 y 20 de diciembre, mientras que las categorías menores pasarían para enero, febrero y marzo.

El dato importante, siempre tomando como referencia la situación sanitaria, es que los atletas ahora tienen un objetivo medianamente firme para entrenar y los entrenadores para trabajar en función de ello.



FECHAS TENTATIVAS

05/06 dic. 2020 – Campeonatos Provinciales Simultáneos.

19-20 dic. 2020 – 100° Campeonato Nacional de Mayores.

30-31 ene- 2021 – C. Nacional U-16 (2020).

13-14 febr. 2021 – C. Nacional U-18 (2020).

06-07 mar. 2021 – C. Nacional U-20 y U-23 (2020).