Thiem y Serena Williams avanzaron a los cuartos Deportes 08 de septiembre de 2020 Por Sergio Boschetto Serena tuvo que batallar tres sets para instalarse en cuartos de final del US Open y soñar con llegar al título 24 de Grand Slam. El austríaco, con la descalificación de Djokovic, es uno de los serios candidatos al trofeo.

Serena Williams juega contra ella misma: Va por la gloria máxima, igualar a Magaret Court, el título 24 de Grand Slam, algo que se le viene negando en los últimos torneos. Se la ve nerviosa, con altibajos, su rival más peligrosa, es ella misma. Ayer tuvo que batallar más de la cuenta, para vencer en tres sets a María Sakkari 6-3 6-7 6-3 y así esperar el duelo (miércoles) con Tsvetana Pironkova.

Dominic Thiem, firme candidato: es uno de los mejores jugadores del ATP, tiene todo para ser un jugador top ten, en la actualidad es el 3 del mundo, tiene uno de los mejores revés de circuito, un físico privilegiado, ya jugó y perdió tres finales de Grand Slam, Roland Garros 2018/2019, su verdugo, como no podía ser de otra manera, Rafael Nadal y este año, en el Abierto de Australia, cayó frente a Novak Djokovic. Ayer en el Arthur Ashe, se sacó de encima a uno de la nueva camada, el canadiense Feliz Auger-Alliasime en tres sets, sacando el primero, que se definió en tie break, los dos restantes fue una demostración espectacular de tenis que dio el pupilo del chileno Nico Massú. Ahora espera tranquilo por el sorprendente Alex De Minaur.

Partidos en disputa: al cierre de nuestra edición jugaban el italiano Mateo Berrettini y el ruso Andryi Rublev. También jugaba, otro de los serios candidatos, finalista el año pasado, perdiendo una final épica, con Rafael Nadal, el ruso Danill Medvedev con el local Frances Tiafoe. Por el lado de las mujeres jugaban Vitoria Azaranka, pareciera que está de vuelta, con Karolina Muchova y en el último turno del Athur Ashe, la juvenil estadounidense, 21 años, Sofia Kenin contra la belga Elise Mertens.

Otros juegos de ayer: Alex De Minaur vs. Vasek Pospisil 7-6 6-3 6-2;Svetana Pironkova vs. Alize Cornet 6-4 6-7 6-3.

Caso Djokovic, opiniones calificadas: Boris Becker: “Esto es increíblemente amargo. Fue descalificado por un gran error. La decisión es correcta. Este es posiblemente el momento más difícil de toda su carrera. Tienes que imaginar: es el N°1 del mundo, la estrella absoluta de la escena del tenis, sin estar Federer y Nadal allí, fundó la nueva asociación de jugadores que defiende a otros jugadores…Es una decisión muy difícil, pero la decisión estuvo bien".

Mats Wilander: “No puedes hacer eso. Pero no puedes tener más mala suerte en una cancha de tenis. La conclusión es que no se limitó a devolver la pelota al recogepelotas. La golpeó más fuerte de lo que quería. Obviamente, fue un descuido total. Pero también un signo de frustración. Eso significa automáticamente la descalificación".

Justine Henin: “Esto es un shock para el mundo del tenis. No quieres ver eso. No fue a propósito, por supuesto, sino mala suerte. Aun así, es una buena decisión, no cabía otra alternativa. No hay dos opiniones. En el momento en que la pelota impactó al juez de línea todos supimos que todo había terminado para él. Ni siquiera puedo imaginar lo que está pasando ahora por su cabeza".