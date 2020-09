La Liga Profesional no arranca en septiembre Deportes 08 de septiembre de 2020 Redacción Por Los dirigentes del fútbol argentino protagonizarán hoy un nuevo encuentro virtual para definir una postura que buscará ser definitiva. La idea es que la pelota ruede el segundo fin de semana de octubre.

La idea de que la Liga Profesional se ponga en marcha antes de que termine septiembre parece haberse terminado de desvanecer en los últimos días, con una situación sanitaria que preocupa a las autoridades ya nuevamente en todo el territorio del país, y no solo en el AMBA, como sucedía cuando volvieron los entrenamientos hace un mes.

En este contexto, Tapia, Tinelli y Ginés González García hablaron en las últimas horas en una charla que tuvo como conclusión la certeza de que el último fin de semana de septiembre no podrá rodar la pelota en la Argentina, más allá de que la semana que viene vuelva el fútbol en nuestro país con los encuentros de Copa Libertadores.

Así las cosas, este martes habrá una reunión de Comité Ejecutivo, donde los dirigentes del fútbol argentino tendrán entre los temas más importantes, definir qué nueva fecha le van a plantear al Gobierno Nacional para que habiliten el regreso de la Primera División.

La intención es que no pasen más de dos semanas de la fecha que se había marcado como borrador. Es decir, si se puede, la primera jornada se jugaría el fin de semana del domingo 11 de octubre, más allá de que haya jugadores afectados a las Eliminatorias, si es que se confirma el inicio del camino a Qatar 2022. Como máximo, la intención sería arrancar el fin de semana siguiente, del domingo 18.

Por otro lado, otra de las cuestiones importantes a tratar tiene que ver con la transmisión de los partidos, que dejaría de ser por dos señales premium del abono de cable y pasaría a tener cinco encuentros por TV Pública. Lo cierto es que mañana a partir de las 18 puede haber novedades importantes, buscando poner una nueva fecha, definir el método de disputa del torneo -que parece estar elegido ya con los seis grupos de cuatro y una segunda instancia con dos zonas de 12- para que, de acá a un mes, vuelva el fútbol argentino.