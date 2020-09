Presentaron a "Lechuga" en Ecuador Deportes 08 de septiembre de 2020 Redacción Por Gustavo Alfaro asumió de manera oficial como DT del seleccionado ecuatoriano. Llega junto Sergio Chiarelli, otro rafaelino, y a su habitual cuerpo técnico: González, Cristofanelli, Arbelaiz y Monograsso.

FOTO WEB PRESENTACIÓN. / "Siento la obligación de clasificar al Mundial", apuntó Alfaro.

El rafaelino Gustavo Alfaro asumió de manera formal como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador y puntualizó el objetivo que se propuso. “Siento la obligación de clasificar al Mundial. Caso contrario, no habré cumplido con las expectativas”, afirmó en conferencia de prensa.

El director técnico argentino destacó el proyecto y expresó que “es un orgullo y una gran responsabilidad”. Además, agregó: “Vamos a trabajar para estar en Qatar. Sabemos que es el deseo y nuestra idea es que ese sueño empiece a materializarse como algo concreto y se haga realidad”.

Con respecto a sus primeras impresiones sobre los medios para trabajar, Alfaro se mostró sorprendido y fue optimista. “Me encontré con hermosas instalaciones y de primer nivel. Hay una estructura como para potenciar el crecimiento de su fútbol local y también el plano internacional”, manifestó.

"Lechuga" explicó su idea futbolística y aseguró que “el objetivo es que Ecuador juegue de la misma manera frente a todos los rivales y en cualquier estadio”. En tanto, añadió: “Quiero un equipo confiable y con una identidad definida. Que sepa sus fortalezas y también sus limitaciones”.

Los diferentes compromisos parecen no confundir a Alfaro, quien tiene en claro su objetivo. “Elijo ir al Mundial, porque la Copa América es parte del camino para llegar a Qatar. Es muy importante, porque tendré a los jugadores por más tiempo y ya con una pauta de dónde estamos parados”, deslizó.

Por otro lado, Alfaro remarcó la importancia que tiene esta oportunidad como DT de la Selección de Ecuador. “No vine a cumplir un contrato de trabajo, sino a vivir la mejor etapa de mi vida profesional”, afirmó en la conferencia de prensa en la que se lo presentó. Luego destacó que “representar a un país recrea el sentido más profundo y sublime por jugar al fútbol”. Además, agregó: “No voy a poder lograr nada sin los jugadores. Por eso les pido que luchen, que no se conformen y que traten de ser mejores. Siempre se puede aprender, mejorar y evolucionar”.

Con respecto a sus ilusiones, fue contundente. “Me encantaría que el futbolista de la Selección se muera por estar acá. No hay nada más lindo que ponerse la camiseta, cantar el himno con la mano en el escudo y sentir que representás a 17 millones de personas. Es un privilegio de muy pocos”, manifestó.

El extécnico de Boca deslizó que “las oportunidades hay que aprovecharlas, porque muchas veces son únicas e irrepetibles”. En tanto, añadió: “Quiero que el jugador sea fanático como un hincha más y que se desespere por venir a las convocatorias. Esto no es por plata, sino por amor y hambre de gloria".

El flamante seleccionador dejó en clara cuál es su esencia. “A cada lugar al que voy aspiro a lo máximo. Si me vienen a buscar para salvarse del descenso, que ni pierdan tiempo. Yo juego para ser campeón. Me llevo muy mal con la derrota, aunque es parte del aprendizaje para ganar”, indicó.

Sobre los aprendizajes, Alfaro explicó que “no hay sensación más placentera que la del objetivo y el deber cumplido”. Finalmente, cerró: “¿Dónde está escrito que Ecuador no puede ser campeón? A veces se puede conseguir y otras, no. Sin embargo, eso no me quita la ilusión de pelear por llegar a lo más alto”.

En su cuerpo técnico se encuentra el rafaelino Sergio Chiarelli, en la preparación física, junto a Pedro Arbelaiz; y también están Carlos González, Claudio Cristofanelli y Alejandro Monograsso.

El contrato con los argentinos se extenderá hasta el final de las eliminatorias, con la posibilidad de extender el víncu­lo en caso de clasificarse a Catar. Según el presidente de la FEF, Francisco Egas, el presupuesto anual para el cuerpo técnico es de USD 1,6 millones.