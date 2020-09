Comienza el Festival de Cine Alemán Información General 08 de septiembre de 2020 Redacción Por FOTO INTERNET 20MA. EDICION. Comenzará este jueves y se extenderá hasta el 17 de septiembre.

La 20ma. edición del Festival de Cine Alemán comenzará este jueves y se extenderá hasta el 17 de septiembre con una selección de las películas del último año en Alemania, que podrán verse de forma gratuita a través de www.festivalscope.com.

De esta forma. el festival más antiguo del país entre los de producciones extranjeras no se verá discontinuado tras 20 años, en los que comenzó con una sola sede en el Village Recoleta, para luego ampliarse a Caballito y visionados a través de la plataforma Qubit.

"En ningún momento consideramos no hacer el festival. Lógicamente nunca nos imaginamos que las prohibiciones por la pandemia se iban a extender tanto en el tiempo. Desde un principio, consideramos distintas posibilidades ya que se trataba de la vigésima edición del festival", explicó a Télam el director del evento, Gustav Wilhemi.

La programación de este año incluirá 13 películas en preestreno y, como en las anteriores ediciones, incluirá las secciones Next Generation Short Tiger 2020, Documental y Para toda la familia.

Como preestreno y en una única función, se podrá ver "La audición", dirigida por Ina Weisse y con la interpretación de Nina Hoss.

Otra de las cintas destacadas es "El caso Collini", de Marco Kreuzpaintner, que cuenta con la actuación del italiano Franco Nero; y también se presentará "La fábrica de sueños", de Martin Schreier.

Completan la programación el filme "En el fuego", de Daphne Charizani; "Un país libre", de Christian Alvart; "Mi final. Tu comienzo", de Mariko Minoguchi; "El espacio entre las líneas", de Vanessa Jopp; "Coup", de Sven O. Hill; y "Nada más perfecto", de Teresa Hoerl.

Dentro de la sección Documentales, se podrán ver las producciones "El arte lo dices según te sale decirlo", de Sabine Herpich; y "Lost in face", de Valentin Riedl.

La película para toda la familia de este año será "Fritzi-Un cuento revolucionario", dirigida por Matthias Bruhn y Ralf Kukula; y la sección Next Generation Short Tiger 2020 incluirá los cortos más destacados de las distintas escuelas de cine y animación de Alemania.

Por obvias razones, no se podrá realizar el clásico cierre con un clásico del cine mudo alemán, musicalizado en vivo.