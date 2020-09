Jueves, estreno en pantallas del INCAA Sociales 08 de septiembre de 2020 Redacción Por “Lava” y “Lejos de casa” son los estrenos que llegan el jueves 10 de septiembre, a las pantallas del INCAA.

El “Programa de estrenos durante la emergencia sanitaria” impulsado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para el sostenimiento y acompañamiento al aislamiento sanitario obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, hasta el próximo 20 de septiembre, informa que el largometraje de animación “Lava”, realizado por Ayar Blasco; y el largometraje de ficción “Lejos de casa”, dirigido por María Laura Dariomerlo, serán los próximos estrenos programados para el 10 de septiembre próximo, en las pantallas del INCAA.

Los estrenos podrán verse en Cine.ar TV el próximo jueves 10 de septiembre, con una repetición el sábado 12. A partir del viernes 11, las dos películas estarán disponibles en la plataforma CINE.AR PLAY, durante siete días, en forma exclusiva y gratuita.

Las proyecciones forman parte de las iniciativas tomadas por el INCAA para disminuir el impacto de la pandemia COVID-19 en el sector audiovisual, que mediante la Resolución N° 166/2020 garantiza una ventana de presentación para las producciones nacionales con estreno programado para el tercer trimestre de 2020.

A través de este programa, el INCAA ofrece una solución a los productores argentinos que desean mantener las fechas programadas para el lanzamiento de sus películas, estrenando a través de la señal de TV CINE.AR y de la plataforma gratuita de Video a Demanda CINE.AR Play, aportando nuevos títulos para los espectadores y usuarios de dichas plataformas. La solicitud para integrar el Programa es voluntaria y debe ser iniciada por los productores de películas nacionales a través del sistema INCAA en Línea.

CINE.AR TV es el canal de televisión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En nuestro canal CINE.AR vas a poder encontrar programación nacional las 24 horas, sin cortes comerciales. La grilla incluye películas, cortometrajes y programas de producción propia que abarcan diversas temáticas, llegando a un público masivo de todas las edades. El canal se encuentra en el 22.4 de TDA, 60 de Cablevisión, 640 de Cablevisión HD, 300 de Cablevisión Digital, 512 de DirecTV, 33 de Telecentro, 400 de Telecentro Digital y 1049 de Telecentro HD.

CINE.AR Play es la plataforma de Video a Demanda (VOD) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y ARSAT, donde podés disfrutar de un catálogo gratuito de películas, series y cortometrajes de todos los géneros y estilos. CINE.AR PLAY es de muy fácil registro y está disponible en todo el mundo. Podés ver contenidos a través de una computadora, tablet, celular o Smart TV.



PROGRAMACIÓN - ESTRENOS

20 HS - LAVA

Animación | 2019 | SAM 13

Dirección: Ayar Blasco

Duración: 67 min.

Con las voces de: Sofía Gala Castiglione, Justina Bustos, Martín Piroyansky, Ayar Blasco, Darío Lopilato,

Sinopsis: Los medio de comunicación han sido invadidos. Los invasores están manipulando la mente de gente para pasar desapercibidos entre nosotros.

Ayar Blasco es el creador, junto a Juan Antín, de “Mercano el Marciano”, serie de animación de Much Music. Es autor de varias historietas publicadas en diferentes fanzines under como Catzole, Océano y Chatquito, entre otras, durante la década de los 90. Es autor de la historieta “El niño malcriado”, de donde surgió la película “Mercano el Marciano”. Luego realizó “El Sol”, estrenada comercialmente en el año 2012.



22 HS - LEJOS DE CASA

Ficción | 2020 | SAM 13 CR

Dirección: María Laura Dariomerlo

Duración: 69 min.

Con: Cumelén Sanz, Gabriel Gallicchio, Ana Celentano, Abel Ayala, Daniel Kuznieka

Sinopsis: Florencia se crió con una madre ausente y pasa sus días entre drogas y alcohol. Por eso, su padre la envía con la madre, donde pondrá en jaque su vida.

María Laura Dariomerlo, nacida en la provincia de Córdoba, es egresada de la Escuela de Cine de Eliseo Subiela. Dirigió loa largometrajes “Rosa fuerte” (2014), “La chica que vino del espacio” (2018) y esta última “Lejos de casa” (2020).



NOVEDADES

CINE.AR PLAY (Librería Gratuita) a partir del 08/09:

LA PELÍCULA INFINITA - Dir. Leandro Listorti

CRÓNICAS FERRETERAS - Dir. Mariano Fernandez (Serie 13 CAP)

EL ÚLTIMO VIAJE - Dir. Mathieu Orsel

EL DÍA NUEVO - Dir. Gustavo Fontán

ENSAYO DE DESPEDIDA - Dir. Macarena Albalustri

LA NIÑA DE TACONES AMARILLOS - Dir. Luján Loioco

LOS VAGOS - Dir. Gustavo Biazzi

YANKA Y EL ESPÍRITU DEL VOLCÁN - Dir: Ivana Bello

LO QUE TENEMOS - Dir. Paulo Andrés Pécora

CINE.AR ESTRENOS (Transaccional) a partir del 10/09:

GOTAS DE LLUVIA - Dir. Susana Nieri (Carpeta transaccional)

LA MALDICIÓN DEL GUAPO - Dir. Beda Docampo Feijoó (Ex Jueves Estreno)

MATAR AL DRAGÓN - Dir. Jimena Monteoliva (Ex Jueves Estreno)