Anuncian menos películas y salas al 50 por ciento Sociales 08 de septiembre de 2020 Redacción Por FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

BUENOS AIRES, 8 (Télam). - La sexagésima octava edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará de manera presencial entre el 18 y el 26 de septiembre, contará con un 31 por ciento menos de películas y un 23 por ciento menos de proyecciones, en relación al año anterior; y habilitará entre un 40 y un 60 por ciento de las butacas disponibles en las salas, a modo de prevención ante la pandemia de coronavirus.

Así lo informó la organización a través de un comunicado replicado por diarios españoles, en donde además confirmó que el realizador italiano Luca Guadagnino, director de "Llámame por tu nombre", será el presidente del jurado de la sección oficial.

Junto a la reducción de proyecciones y de butacas habilitadas, las medidas de seguridad también prevén intervalos de 90 minutos entre cada función, para la desinfección de las salas.

En el mismo sentido, esta edición no contará con actividades sociales, por lo que no habrá fiesta de inauguración ni clausura, ni se permitirá la presencia de público en la tradicional alfombra roja, entre otras cosas.

Según anticipa el programa presentado por los organizadores, la apertura del encuentro estará a cargo del filme de Woody Allen "Rifkin´s Festival", que narra las peripecias de una pareja que, precisamente, asiste al Festival de San Sebastián.

En tanto, en la selección oficial competirán "Akelarre", de Pablo Agüero; "Asa ga kuru", de Naomi Kawase; "Été 85", de François Ozon; y "Passion simple", de Danielle Arbid.

Entre las proyecciones especiales, se exhibirán "Patria", de Aitor Gabilondo; y "We are who we are", de Luca Guadagnino.