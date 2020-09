Se pagará una cuarta cuota

Es para actividades que aún no han vuelto a funcionar. El Ministerio de Producción adelantó, además, que evalúa un incremento en los montos.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, confirmó este sábado que en el transcurso del mes de septiembre pagará una cuarta cuota del Programa de Asistencia Económica de Emergencia (PAEE), en tanto evalúa la posibilidad de un incremento en los montos. A la fecha se llevan invertidos 154,7 millones de pesos.

El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, precisó que “la decisión del gobernador Omar Perotti y todo su equipo es acompañar y sostener, dentro de las posibilidades del Estado provincial, a todas las unidades económicas que hoy se ven complicadas por la situación compleja que tenemos por la pandemia y la emergencia sanitaria”.

Y anticipó: “La emergencia económica continúa, por eso la asistencia de la provincia va a continuar; llevamos invertidos más de 154 millones de pesos en subsidios directos a rubros del comercio y servicios, con titulares de locales que han percibido hasta una tercera cuota, y está la decisión de continuar en este mes con una cuarta cuota. Incluso, estamos evaluando la posibilidad de incrementar los montos de los subsidios”.

Por otro lado, Aviano confirmó que se vienen “manteniendo reuniones y diálogo con todos los sectores afectados por las nuevas restricciones, tanto en las etapas de aislamiento como distanciamiento, y mucho más ahora con estas nuevas medidas que van a regir, que son necesarias”.

Para cerrar, señaló que “no fue una medida intempestiva, sino que se venía anticipando, y con todos veníamos trabajando con protocolos, que están diseñados y en funcionamiento; y también están los de aquellas actividades que aún no han vuelto a trabajar. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que cuanto antes vuelvan los que todavía no pudieron hacerlo”.



ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA

El programa provincial de Asistencia Económica de Emergencia consiste en la entrega de aportes no reintegrables (ANR) a los titulares de comercios, servicios y establecimientos turísticos que se encuentran impedidos de desarrollar sus actividades desde el inicio de la pandemia. Dichas transferencias son de entre 10 mil y 50 mil pesos mensuales, según la categoría del monotributo de cada beneficiario. Desde su implementación, se destacan los jardines maternales, las canchas de fútbol 5 y los salones de eventos entre los principales demandantes.