“Todo el mundo sabe la importancia que le damos a la industria nacional y por supuesto a lo que tiene que ver con la metalmecánica, de hecho, en el día de la industria el presidente de la nación hizo una serie de anuncios, que obviamente lo que buscan es fortalecer y fomentar a nuestra industria nacional, donde el sector metalúrgico es uno de los sectores claves para nuestro país”, comenzó señalando Roberto Sukerman, Ministro de Trabajo de Santa Fe. Además dijo que “también fueron muy importantes los anuncios que hizo en Santa Fe en el día de la industria, el gobernador Omar Perotti”.

“En esta pandemia la metalmecánica, la verdad es que sufrió de manera dispar las consecuencias de la emergencia sanitaria, porque por un lado tenemos un funcionamiento muy importante como hace mucho tiempo no tenía de lo que es la maquinaria agrícola, que está pasando realmente un momento muy importante, con muchísimo trabajo, ya casi sin plazo de entrega. Recordemos que la maquinaria agrícola representa el 60% de la maquinaria agrícola del país, en la provincia de Santa Fe, por lo tanto este sector es un sector que se está desenvolviendo muy bien; como lo hace muy bien ese sector, lamentablemente todo lo contrario es lo vinculado a otros sectores de la industria, cómo podría denominarse lo que es las carroceras, que realmente hoy están en una situación ruinosa producto de la de la no producción, por la no venta de colectivos al estar parado todo lo que tenga que ver con con el transporte de pasajeros”, apuntó el titular de la cartera de trabajo provincial.

Así mismo Sukerman describió que “a la inversa de lo que le sucede al transporte de pasajeros, el transporte de mercaderías está funcionando muy bien, atravesaron la provincia más de un millón de camiones, llevaron mercaderías a puertos y hoy la prioridad es el transporte de mercaderías por sobre el transporte de personas: Todo lo vinculado a los camiones, remolques y acoplados está trabajando muy bien”.

Al continuar su análisis el funcionario expresó: “como vemos dentro de un mismo rubro como es el metalúrgico hay actividades a las que les está yendo muy bien y otras que lamentablemente tienen una problemática muy grande. Aspiramos a que producto de las medidas que está tomando el Estado tanto nacional como provincial, podamos de alguna manera, por un lado salvar a esas industrias que si no fuera por esas políticas como por ejemplo los ATP que ha pagado tantos salarios, seguramente muchas más persianas se hubieran cerrado; por otro lado a los que están bien, que esa palanca del Estado sirva como como un impulso para seguir desarrollándose”, finalizó.