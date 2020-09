El Concejo se reunió este lunes en comisión de manera virtual Locales 08 de septiembre de 2020 Redacción Por Teniendo en cuenta que a partir de hoy se inicia una medida de fuerza del 72 horas por parte de FESTRAM, y en virtud del aumento de casos de coronavirus en nuestra ciudad, ayer por la mañana los ediles llevaron a cabo la habitual reunión de comisión a través de Zoom, donde dieron despacho a siete proyectos que serán votados el viernes en la sesión ordinaria que por ahora seguirá siendo presencial.

FOTO PRENSA CONCEJO VIDEOCONFERENCIA. Los concejales trataron varios proyectos que recibieron despacho.

Ayer por la mañana los concejales llevaron a cabo la reunión de comisión de manera virtual, en el marco del aumento de casos positivos de Covid y en virtud que desde hoy y hasta el jueves se inicia un plan de lucha por parte de FESTRAM. Por tal razón la sesión ordinaria se realizará el viernes 11 desde las 9 con un Orden del Día que tendrá siete proyectos para ser votados.

Entre los proyectos que recibieron despacho está uno de resolución referido a suspender la realización de sesiones fuera del recinto del Concejo Municipal de Rafaela, así como los programas “Concejo Joven” y “Concejales por un día de la Tercera Edad” para el presente año 2020. Esto atendiendo las limitantes impuestas por la pandemia.

Así mismo se tratará el viernes un proyecto de Ordenanza vinculado a la zona de estacionamiento controlado (ZEC), para que se modifique el Art. 3.º) de la Ordenanza N.º 4.695 (t.o. Ordenanzas N.º 4.741, 4.917 y 5.022) el que quedará redactado de la siguiente manera: Art. 3º) En las arterias referidas en el artículo anterior el estacionamiento será controlado y arancelado de acuerdo con lo siguiente.· Pesos Veinte ($20, 00.-) y Pesos Diez ($10, 00.-) por cada fracción de media hora del excedente”.

En tanto la concejala Marta Pascual impulsó una Minuta de Comunicación pidiendo al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría que corresponda se informe acerca de la obra de desagües que incluye al barrio Amancay, desde Av. Podio y colector sur en su recorrido desde calle Larrea hacia el este de la ciudad, solicitando conocer si existe un Plan de mantenimiento del desagüe y con qué frecuencia estarían dispuestas las intervenciones; y si se realizan controles para detectar posibles conexiones cloacales clandestinas a este desagüe pluvial.

Por otra parte también serán tratados en la sesión una Minuta de Comunicación pidiendo reforzar la luminosidad en la plaza 9 de Julio y dos expedientes vinculados a modificaciones presupuestarias. Además un proyecto de Resolución referido al traslado al Departamento Administrativo a la Agente Cintia Soledad Piovano, desde la Oficina de Servicios Generales. dependiente de la Sub División Servicios Generales al Departamento Administrativo dependiente de la Dirección Administrativa a partir del día 14 de septiembre de 2020, por aplicación del Art. 57. º del Estatuto vigente – Anexo I Ley Provincial N.º 9286.



REUNION PARA PREVENIR

El presidente del Concejo Germán Bottero, contó que la determinación de llevar a cabo la reunión de comisión a través de la plataforma de zoom fue a modo de prevención: “no se debe a nada específico,ni hay ningún caso sospechoso en el Concejo Municipal, pero fue una decisión que tomamos todos los concejales porque podíamos llevar adelante la comisión de gobierno y obras de manera virtual, entonces la hicimos de ese modo, donde algunos concejales se encontraban en sus domicilios y otros en sus despachos. Es una manera de prevenir en medio de esta situación sanitaria, con un aumento de casos en Rafaela”, precisó. Y agregó: “apostando a que esto pueda ser controlado para no tener que volver hacia atrás, retrocediendo de fase como hoy le toca al sur de la provincia, porque más allá de la salud pública sería muy lamentable teniendo en cuenta la actividad económica. No es lo que quisiéramos en absoluto que pase”. Bottero confirmó que la sesión del viernes se hará de manera presencial.