Servicios municipales por las medidas tomadas por FESTRAM

En función de la medida tomada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) para el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, la Municipalidad de Rafaela informa cómo funcionarán los servicios públicos.

Este martes 8 y miércoles 9 de septiembre por la noche, no se realizará la recolección de residuos domiciliarios (ya no se realizó anoche). El servicio se retomará el jueves 10 con residuos recuperables.

El Cementerio Municipal, Eco Punto y Complejo Ambiental estarán cerrados durante el martes, miércoles y jueves. Además, no se cobrará la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) y la línea gratuita 147 "Rafaela Responde" solo atenderá con contestador.

Las diversas dependencias municipales no atenderán al público. Cabe aclarar que se reprogramarán los turnos otorgados para distintos trámites en cada una de las áreas.