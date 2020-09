Acuerdo con UPCN y ATE Locales 08 de septiembre de 2020 Redacción Por El gobierno elevó una oferta salarial que contempla montos no remunerativos. Varían de acuerdo a las categorías, e irían aumentando de acá hasta fin de año.

Los representantes gremiales de ATE y UPCN se encontraron con funcionarios de la provincia en una nueva reunión paritaria convocada este mismo lunes. El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Economía Walter Agosto, y los secretarios Generales de ATE y UPCN, Jorge Hoffmann y Jorge Molina respectivamente. En ese marco, la provincia ofreció sumas fijas no bonificables y no remunerativas que varían según la categoría y que va subiendo con el correr de los meses. La oferta alcanza hasta el mes de noviembre y luego volverán a reunirse para evaluar el estado de situación. Con esta definición, hasta fin de año no volverían a discutirse salarios en la provincia de Santa Fe.

Al término del encuentro, Jorge Molina consideró que la propuesta es "la posible en el marco de la pandemia, pero es importante llevarle dinero al bolsillo de los trabajadores".

En esa sintonía, Molina agregó que "no es una política salarial convencional pero respeta la globalidad de la carrera de los compañeros porque van creciendo de acuerdo a la categoría".

Recordemos que los gremios estatales habían sido contrarios a la entrega del bono entregado por el Gobierno por su carácter no remunerativo, y en las anteriores reuniones paritarias habían declarado que las "sumas fijas" no eran una "política salarial". "Es un acuerdo hasta noviembre y en diciembre nos vamos a juntar en paritarias, ojalá en otro marco y con otra economía", dijo el gremialista.



"UN NUEVO AVANCE"

Al finalizar el encuentro, Pusineri manifestó: “El acta que firmamos hoy significa un nuevo avance. Es un acta que tiene 4 meses de duración, con una integración al salario de sumas que arrancan en los 4.000 pesos (categorías más bajas), escalonadas progresivamente para las categorías superiores. Ese mismo pago se va a repetir el mes que viene, en tanto que los dos últimos pagos (octubre y noviembre) se van a incrementar, pasando las categorías más bajas a percibir entre 4.500 y 5.300 pesos”. “Con estas sumas se cubre holgadamente la inflación del período. En ese sentido es un avance”, agregó el funcionario. Y subrayó que “en el marco de lo que podemos hacer ponemos todo el esfuerzo para llegar al bolsillo de los trabajadores”, aclarando, además, que “estas sumas van a ser trasladadas también a jubilados y pensionados”. Asimismo, el funcionario provincial reconoció que “en Argentina se celebraron 66 convenios este año, referidos al salario. De esos, 43 fueron para reducir salarios, en tanto que los 23 restantes tuvieron en su mayoría la característica de hacer acuerdos cortos, acuerdos con una duración que tienen que ver con la situación que estamos atravesando, con la inestabilidad que significa la pandemia, y la repercusión en lo económico”. Y en ese sentido, Pusineri recalcó “la voluntad del gobierno de Santa Fe de seguir conversando con los paritarios de la Administración Central, y también con los demás sectores de la administración, a los que pretendemos llegar de esta manera, en un contexto que nos permita que los trabajadores y trabajadoras del Estado mejoren el bolsillo y también discutir condiciones de trabajo”.