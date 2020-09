4 casos más y 6 internados en terapia

En el reporte epidemiológico de este lunes 7 de septiembre y que viene emitiendo diariamente la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, con un corte a la hora 17, se confirmó 4 nuevos casos de coronavirus en la ciudad en las últimas 24 horas, un número bastante menor a los que se venían informando con antelación y sobre todo tras los 19 del domingo, el récord diario de contagios hasta el momento.

La infectóloga Sandra Capello y el Subsecretario de Salud, Martín Racca, brindaron los datos de la jornada. Pero, la novedad fue que por primera vez formó parte de la conferencia de prensa virtual que se celebra por Facebook Live, el intendente Luis Castellano.

En primer término, Racca comunicó que "en el día de la fecha, tenemos que anunciar 4 pacientes positivos más de coronavirus en Rafaela, los cuáles corresponden a 2 hombres y 2 mujeres, todos jóvenes y los 4 con nexo establecido. Del total del comienzo de la pandemia actualmente tenemos 63 casos activos, 70 recuperados y un total, desde marzo, de 134 pacientes. Además, también tenemos 285 personas bajo aislamiento y desde la llegada del virus al país contabilizamos 2 fallecidos. Con respecto a la situación del Hospital, las camas críticas de unidad de terapia intensiva, 6 corresponden a pacientes Covid positivos, 3 no Covid y 1 paciente no Covid se encuentra en asistencia respiratoria mecánica. Del total de camas ocupadas en el Hospital, suman 35 y del área Covid tenemos 2 pacientes positivos".

Posteriormente, Capello destacó que "el número de casos de este lunes es menor al de los días anteriores, y eso obedece a que en las últimas horas se han procesado una cantidad menor de muestras, con lo cuál en las próximas horas este número se puede modificar. También recordamos que ante la presencia de 2 o más síntomas, aunque sean leves, que puede ser congestión nasal, dolor de garganta, tos, fiebre, un cuadro gastrointestinal como diarrea o dolor abdominal, puede ser Covid, tanto en adultos como en niños. Antes, diferenciábamos a los niños, y actualmente no hay diferencias entre adultos y niños, y vale la pena recalcar que estos síntomas son muy comunes en esta época del año en los chicos, y puede parecer un cuadro banal y en este momento epidemiológico es importante que los papás consulten con su pediatra y no minimizar los síntomas. También puede presentarse en niños con manifestaciones en piel que muchas veces se confunde con un cuadro alérgico, por eso hay que consultar, porque se les realizará el hisopado y eso hará que detectemos precozmente a los niños, tal como lo hemos mencionado con anterioridad, para que no contagien a los adultos mayores".



"CUIDARNOS MAS QUE NUNCA"

Y luego, el máximo mandatario local tomó la palabra y cerró el informe mencionando que "primero quiero agradecer tanto a Sandra como a Martín, y detrás de ellos, a todo el equipo médico enorme que hay por el esfuerzo que están poniendo para poder sobrellevar esta situación de pandemia en la ciudad y en la región. Les agradezco de todo corazón lo que vienen realizando porque para ellos no hay día, no hay noche, no hay sábado, no hay domingo, porque están siempre atentos y trabajando. Y a todo el equipo también del área de desarrollo social, de salud, de seguridad y a tanta gente que está trabajando en el cuidado de las personas que están aisladas y que son muchas, y sobre todo en el cuidado de las personas que se han contagiado". Y a continuación, sostuvo que "por otro lado, decirles que la provincia de Santa Fe, como el resto del país, está en la aceleración de la curva de contagios, y hay decisiones que se van tomando, dentro de la provincia y del país, de retroceso de fases para cuidar, fundamentalmente, nuestro sistema de salud y para que las camas que están destinadas al área Covid, y las camas críticas y los respiradores, también puedan estar soportando todo lo que tenga que ver con los contagios. Nosotros necesitamos cuidarnos más que nunca para que nuestro sistema de salud resista y también para no retroceder de fase y que no se vea afectada nuestra actividad económica. Por eso les pido a todos y a todas que redoblemos los esfuerzos con los protocolos, con el cuidado, la distancia y con el uso del barbijo. Vamos a tener una serie de reuniones, toda esta semana y la que viene, para ajustar los cuidados en todas las áreas en las cuáles estamos trabajando y están habilitadas. Hoy, el 80% de las actividades económicas están habilitadas en la ciudad. Y finalmente, quiero pedirles algo muy sencillo, muy práctico y muy efectivo: si tienen síntomas, avisen y aíslense, quédense en sus casas rápidamente y no tengan dudas. Avisar también a cada uno de los contactos que tuvieron en las últimas 48 horas, porque necesitamos de ese esfuerzo en esta instancia. Quedarnos en casa si tenemos síntomas, no hagamos absolutamente nada si los tenemos más que avisar que los tenemos al 107 y avisar también a nuestros contactos estrechos para que hagan lo mismo. Si necesitan un certificado y un respaldo médico lo van a tener. Pero es fundamental para poder combatir el virus en esta etapa. A todos los rafaelinos y rafaelinas, de corazón, les quiero pedir que nos cuidemos, es clave en esta instancia".