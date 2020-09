Duro cruce entre Wolff y D´Onofrio en vivo

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El diputado nacional del PRO Waldo Wolff y el legislador provincial del Frente de Todos Jorge D ´Onofrio se cruzaron duro ayer en radio por la difusión del teléfono de Sergio Massa durante la última sesión en Diputados, lo que provocó que el presidente de la Cámara recibiera múltiples amenazas.

La pelea en vivo se dio durante el programa "El exprimidor", que conduce Ari Paluch en AM 550, luego de que días atrás D ´Onofrio acusara específicamente al diputado macrista por haber hecho público el número de su jefe político.

"Usted es un ignorante, un nazi y un cobarde. Usted ofende a todos los judíos diciendo que no son del pueblo argentino", enfatizó Wolff durante el caótico debate.

En respuesta, el diputado provincial remarcó que "los que llamaron al teléfono de Massa" fueron "los mismos que se relacionan con Wolff, con (Fernando) Iglesias y con toda esa organización de trols".

"¿Qué carajo está probado D´Onofrio? Vaya a Comodoro Py y demuestre que yo pasé el teléfono de Massa. Si tiene huevos, preséntese y lleve una prueba. Deje de dar por válido algo que no es", le espetó Wolff.

El referente del Frente de Todos le replicó que "todos los trols" de Wolff lo "hostigaron todo el fin de semana".

"Te propongo que generemos debates sinceros y pensemos en la Argentina. No soy una persona que discrimina porque soy peronista y cristiano", afirmó D´Onofrio.

Durante la polémica sesión en Diputados del pasado miércoles, Massa denunció que diputados opositores publicaron su celular y eso derivó en que recibiera mensajes con amenazas.

Si bien el tigrense no dio nombres, D´Onofrio luego acusó directamente a Wolff, ante lo que el macrista se "autodenunció" en Comodoro Py, para pedir que se investigue su celular.