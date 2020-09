Alerta por posible cadena de contagios

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El diputado nacional del PRO José Nuñez, quien había asistido a la última sesión de la Cámara baja que se inició con escándalo, confirmó ayer que tiene coronavirus y producto de esa situación la Dirección Médica de la Cámara baja se encuentra abocada a la elaboración de un mapa de contactos estrechos para determinar la cantidad de personas que deberán someterse a hisopados.

"Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Hasta el momento no presento ningún síntoma y estoy tomando todas las precauciones y medidas de aislamiento recomendadas. Gracias a todos por sus mensajes", comunicó el santafesino en Twitter.

En dicha sesión, desoyendo las indicaciones médicas, Juntos por el Cambio decidió trasladar a sus legisladores al recinto de la Cámara de Diputados al entender que el protocolo de sesiones remotas estaba vencido y que por ende debía celebrarse de forma presencial.

Después de ocho horas de fatigosas negociaciones no hubo acuerdo y el oficialismo decidió avanzar con la sesión mixta reuniendo un quórum virtual, que Juntos por el Cambio resolvió desconocer y se retiró con promesas de judicialización.

Finalmente, la concurrencia de los 94 diputados opositores, muchos de ellos provenientes del Interior del país, podría potencialmente desencadenar una cadena de contagios entre representantes de la Cámara baja.

Según supo NA, los primeros legisladores que fueron informados por la Dirección Médica de Diputados de que debían practicarse un hisopado son los macristas Jorge Enriquez, Soher el Sukaria, Francisco Sánchez, Federico Frigerio y David Schlereth, además de la radical Carla Carrizo (UCR).

Con el positivo de Nuñez, ya son nueve los diputados que contrajeron coronavirus en lo que va de la pandemia: los oficialistas Carlos Cisneros, Gisela Marziotta, Juan Carlos Alderete, Carlos Selva, Federico Fagioli y Walter Correa; y los de Juntos por el Cambio Julio Sahad, Miguel Bazze y Nuñez.

A su vez, este fin de semana se sumó el primer caso en el Senado con la confirmación del test positivo del misionero Humberto Schiavoni, jefe dela bancada del PRO.

El Director Médico de Diputados, Marcelo Halac, difundió ayer un informe en el que da cuenta del Covid positivo de Nuñez, y de las tareas que se desarrollaron a partir de la notificación de ese hecho para construir el "mapa epidemiológico".

"Al momento nos encontramos abocados a la tarea de identificar contactos estrechos del legislador del día martes 1° de septiembre pasado incluyendo quiénes asisten al legislador, registros audiovisuales de concurrencia en diferentes instancias –sesión en sí misma, soporte informático, servicio de cafetería, entre otros-, eventuales compañeros de viaje y/o chofer y conversaciones con legisladores varios que se han comunicado con esta Dirección con los que compartió su labor parlamentaria", indicó el profesional médico. .

"No obstante ello, se continúa en una labor de revisión del material fílmico disponible de la sesión a con el fin de determinar la totalidad de los contactos estrechos. La detección precoz de un eventual foco de transmisión exige el mayor de nuestros esfuerzos y la aplicación del protocolo de seguimiento con el objetivo de continuar con una prevalencia baja en el ámbito de la H. Cámara de Diputados de la Nación", agregó.