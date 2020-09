Subió el merval y cedió el riesgo país

BUENOS AIRES, 8 (Télam). - El S&P Merval subió ayer 1,37%, impulsado por las acciones de bancos y energéticas, en tanto el riesgo país cedió 0,2% hasta los 2.147 puntos básicos.

Grupo Financiero Valores (+4,23%); BYMA (+3,52%); Grupo Financiero Galicia (+3,05%); Cablevisión Holding (+2,81%); y Edenor (+2,78%) fueron los papeles con mayores ganancias.

Las únicas tres bajas fueron para Ternium (-1,17%); Mirgor (-1,08%); y Pampa Energía (-0,85%).

En los mercados internacionales, Wall Street no operó con motivo de la celebración del Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos.

En el segmento de renta fija, sin referencia externa, los bonos en dólares emitidos producto del canje de deuda prácticamente no operaron y no marcaron una tendencia definida, mientras que los títulos en pesos anotaron ganancias de entre 0,10% y 2,7% en promedio tanto para el tramo CER como para los floaters.