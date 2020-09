El dólar blue bajó un peso pero subió 40 centavos el oficial

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El dólar blue cedió ayer a $131, el nivel más bajo en un mes, y consiguió que la rentabilidad de quienes compran de manera oficial y venden en el circuito paralelo sea la más baja en casi cinco meses, pero el oficial escaló 40 centavos y cerró a $102,62.

Sin embargo, en el sector minorista, el billete que tiene el recargo del 30% del impuesto PAIS, operó a $73,98 para la venta y 78,94 para la venta, con lo que si incorpora el plus llega a $102,62.

Según fuentes privadas, el Banco Central habría conseguido un resultado favorable de su intervención con un saldo de u$s 10 millones, en una rueda con volumen de apenas u$s 117 millones por el feriado en Estados Unidos.

Con la caída del blue, la brecha del paralelo y el mayorista se ubicó en 75,5%, cuando en julio había llegado al 95% y a 104% en mayo, en una escalada que se inició a partir de los renovados controles para adquirir divisas.

Desde que empezó la cuarentena el 20 de marzo, el dólar acumuló en el circuito informal un alza de $45,50, ya que en esa fecha se ubicaba en $85,50.

En el circuito mayorista, la divisa norteamericana cerró a $74,65, con un aumento de 21 centavos respecto del viernes.

La autoridad monetaria tiene mayor poder de fuego para intervenir en la plaza cambiaria, ya que cuenta con los bonos del canje de deuda ya operativos desde este lunes.

En el mercado bursátil, el dólar CCL avanzó 29 centavos a $128,78 y así el spread con la cotización mayorista se ubicó en al 72,5%.

Mientras que el dólar MEP avanzó 80 centavos hasta los $120,82, lo cual dejó una brecha del 61,85%, comenzó una semana clave para los movimientos del mercado y de los dólares alternativos.

Toda la expectativa estará puesta en el rendimiento de los nuevos bonos de la deuda y el efecto que tendrán sobre el riesgo país.

Tras el canje exitoso, se espera que el índice de riesgo país elaborado por el JP Morgan -que mide la sobre tasa que debería pagar Argentina para endeudarse- se reduzca de los 2.100 puntos básicos del viernes a una zona más cercana a los 1.000.