Djokovic descalificado Deportes 07 de septiembre de 2020 Redacción Por Le pegó un pelotazo, claramente sin intención, a una jueza de línea. Con el serbio afuera habrá un nuevo campeón del US Open 2020.

FOTO NA NOVAK DJOKOVIC

(Por Sergio Boschetto). Si algo le faltaba al US Open 2020, sin las figuras rutilantes de Rafa Nadal y Roger Federer, la ausencia de público, las protestas de los jugadores, la mayoría, por la burbuja y el protocolo estricto por el Covid-19, lo echaron al N°1 mundo por pegarle un pelotazo a una jueza de línea, cuando había perdió un game y se iba a sentar. Claramente no tuvo ninguna intención, pero fue más fuerte de lo debido y tuvo la mala suerte de impactar de lleno en la señora, que perdió la estabilidad, se sintió ahogada, porque la pelota le pegó en la garganta.

De inmediato aparecieron los directores del torneo, que junto a la jueza de silla, comenzaron a analizar lo que había pasado y a medida que pasaba el tiempo, todo hacía presumir el desenlace final. La pregunta que queda flotando en el ambiente, nunca se podrá saber, como habría reaccionado un Arthur Ashe colmado.

Es importante remarcarlo, a pesar de la no intención de Djokovic, el reglamento no admite dudas: Djokovic infringió esas reglas y, por lo tanto, fue descalificado del partido y por ende del torneo. Su rival de este partido, el español Carreño Busta, que iba ganando el primer set 6-5, avanzó por segunda vez en su carrera a los cuartos de final de este torneo, la anterior fue en el 2017, su rival será el ganador del choque entre el belga David Goffin y el canadiese Denis Shapovalov.

Las reglas del ATP: los jugadores no pueden abusar físicamente en todo momento de ningún oficial, rival, espectador u otra persona dentro del recinto del sitio del torneo. El serbio quebró el artículo 8.03 inciso B, comportamiento agravado.

Otra racha que se rompe: con la descalificación de Novak Djokovic, será este Grand Slam, luego de 16 años, sin la presencia de ninguno de los integrantes del Big 3 en semifinales. La última vez que ni Federer, Nadal o Djokovic estuvieran en esta instancia fue en aquel inolvidable Roland Garros 2004. Esto habla a las claras lo que representan estos tres monstruos en el tenis de todos los tiempos. En ese torneo, Roland Garros 2004, inolvidable para los argentinos, donde Gastón Gaudio resultó campeón, ganándole la final a Guillermo Coria, los otros dos que estuvieron en las semifinales, fueron David Nalbandian y el inglés Tim Henmann.

Antecedentes por descalificación: en 2012, David Nalbandian, durante la final de Queens ante Marin Cilic, agredió a uno de los jueces, pateando una valla de publicidad y esta impactó en el juez, lo descalificaron por conducta antideportiva.

El búlgaro Grigor Dimitrov, fue en En Estambul 2016, jugaba Diego Schwartzman, estaban en el set decisivo, en ese momento rompió su tercer raqueta en el partido y lo descalificaron. Estos son algunos casos.



JORNADA DE DOMINGO

Hubo interesantes partidos, tanto del lado de caballeros, como en el de damas, claro, todo pasó a segundo plano con la descalificación del Novak Djokovic.

Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich Fokina 6-2 6-2 6-1; Jennifer Brady vs. Angelike Kerber 6-1 6-4; Yulia Putintseva vs. Petra Martic 6-3 2-6 6-4; Shelby Rogers vs. Petra Kvitova 7-6 3-6 7-6.

Cerrando la jornada estaban jugando el sorprendente Borna Coric vs. Jordan Thomson, Denis Shapavalov vs. David Goffin y por el lado de las mujeres, Noami Osaka vs. Anett Kontaveit.