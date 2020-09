Liga Rafaelina: algunos clubes empiezan Deportes 07 de septiembre de 2020 Redacción Por En esta primera etapa tienen previsto hacerlo solamente con las divisiones juveniles. Los chicos menores de 12 años siguen sin poder hacer deporte en nuestra provincia.

FOTO CAFE INFERIORES FERRO./ En su predio de inferiores se retomarán entrenamientos.

Algunos de los clubes de nuestra ciudad pertenecientes a la Liga Rafaelina de Fútbol iniciarán este lunes los entrenamientos, tal como lo autorizara oportunamente el Consejo Federal, para las categorías juveniles e infantiles a partir de los 12 años, que es la edad desde la cual permite la provincia de Santa Fe realizar actividades deportivas. Ello se da luego de varias reuniones donde participaron representantes de la Municipalidad de Rafaela, de la Liga Rafaelina de Fútbol y de los diferentes clubes de la ciudad.

Recordemos que en cuanto a la primera división, está atado a la posibilidad o no de tener un torneo en la parte final del año.

Ben Hur anunció que iniciará los entrenamientos desde la categoría 2002 hasta la categoría 2008. Bajo estrictos protocolos de sanidad (que ya habían sido aprobados en mayo), las prácticas comenzarán en el Campo de Deportes que posee la institución en Barrio Parque Ilolay. La disciplina continuará bajo la órbita de dos prestigiosos profesionales, Rubén Rossi, quien se desempeña como Director Deportivo, y el Profesor Cesar Bessone, quien lleva adelante la Coordinación Deportiva. En este regreso, los entrenamientos estarán orientados para la categoría 2002 hasta la 2008.

Las actividades darán comienzo a las 13 horas y se extenderán hasta alrededor de las 19, trabajando en turnos con 10-12 jugadores, a su vez subdivididos en 6. Dentro de algunas semanas podrían sumarse jugadores jóvenes del primer equipo, mientras se aguarda por lo que pase con el Regional Amateur.

Consultado Bessone sobre si las inscripciones realizadas cubrieron las expectativas, en comparación con el mes de marzo previo a la Pandemia, se mostró muy conforme porque hubo alrededor de 100 chicos anotados en inferiores para comenzar sobre 150 de inicios de año, y todavía faltan unos 10 que estaban en la pensión, y otros 20 de localidades aledañas que no tienen permisos para viajar, con lo cual el porcentaje es alto pese a también los aumentos de casos de Covid 19 que hubo en los últimos días.



TAMBIEN FERRO Y PEÑAROL

Ferrocarril del Estado comenzará a practicar hoy con los chicos de la categoría 2008 de infantiles, y las juveniles 2004, 2005, 2006 y 2007. Serán entrenamientos por turnos de 10 chicos de 45 minutos, que se repetirán los miércoles y viernes.

En tanto, los martes, jueves y sábados estará la misma modalidad para la quinta división, 2002/03. Las prácticas tendrán lugar en los predios que cuenta la institución para estas categorías.

Por otra parte, Peñarol será otra de las instituciones de Rafaela que volverá a entrenar. Ya hace algunas semanas había hecho la solicitud a la Liga Rafaelina y ahora con el visto bueno desde el Consejo Federal, empezará a moverse con sus divisiones a partir de los 12 años.

En cuanto a otros clubes, 9 de Julio a través de su dirigencia tomó la determinación de no comenzar aún con los entrenamientos de las categorías menores. Eso en cuanto a la información que pudimos recabar sobre el panorama para esta vuelta paulatina.