Messi se reintegra

Deportes 07 de septiembre de 2020

El astro argentino Lionel Messi se presentará hoy, con una semana de demora, ante el cuerpo médico del Barcelona de España, para realizarse el testeo PCR en coronavirus, además de exámenes de chequeo de rutina, antes de sumarse formalmente a la pretemporada, tras la novela que mantuvo en vilo al mundo durante diez días. Luego de sus declaraciones públicas del viernes, en el que admitió que intentó irse de su único club como profesional pero no pudo para no caer en un conflicto judicial, Messi llegará a la ciudad deportiva "Joan Gamper" para cumplir con esos pasos obligatorios.

Este domingo, el plantel blaugrana contó con la jornada libre, por lo que en la mañana del lunes, el rosarino de 33 años se realizaría los testeos y, si todo va bien, a las 17:30 (hora española, 12:30 de Argentina) volverá a ver a sus compañeros. Según trascendió en medios españoles, la ausencia de Messi a la primera semana de trabajo no tendrá sanciones de parte del club blaugrana, ya que, en el Barcelona entienden que no les conviene iniciar otro conflicto con el crack argentino.