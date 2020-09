Boca tendría sólo a 10 jugadores para entrenar

La dirigencia de Boca Juniors determinó ayer no comunicar los resultados de los testeos PCR de coronavirus realizados a su plantel profesional el sábado, lo que alimentó los rumores de la aparición de nuevos casos positivos, luego de los 26 que se conocieron la semana pasada, 18 de ellos futbolistas.

Tanto el plantel como el cuerpo técnico se hisoparon el sábado en la burbuja montada en el hotel "Howard Johnson" de la localidad bonaerense de Ezeiza, donde permanecen alojados desde hace dos semanas. La justificación, según trascendió a través de diferentes periodistas que cubren la vida diaria del club "Xeneize", es que se trata solamente de un control y que todavía no pasó el tiempo suficiente entre un estudio y otro.

Al parecer, también la dirigencia está enojada porque tanto el lunes como el miércoles se filtraron los resultados de los hisopados que arrojaron 18 futbolistas y seis miembros del staff como positivos. El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, afirmó el viernes que un caso "falso negativo" los "complicó" y provocó el contagio masivo en la burbuja sanitaria que se montó en Ezeiza.

Si bien el club no publicó los nombres, se supo que los jugadores titulares afectados son Esteban Andrada, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Eduardo Salvio, Franco Soldano y Ramón "Wanchope" Ábila. A esa lista se agregan los arqueros Agustín Rossi, Javier García y Manuel Roffo; los defensores Leonardo Jara y el juvenil Renzo Giampaoli; y los delanteros Mauro Zárate, Walter Bou, Mateo Retegui y el juvenil Pablo Gerzel.

En este contexto, y a 11 días de tener que enfrentar a Libertad de Paraguay en Asunción por la tercera fecha del Grupo H -donde tiene un triunfo y un empate-, la dirigencia de Boca necesita que, aquellos que estén a disposición, puedan entrenarse nuevamente. Así las cosas, por ahora serían nada más 10 los futbolistas que se podrían entrenar. Son Carlos Tevez, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas, Sebastián Villa (que por decisión del club no puede volver a jugar hasta que la Justicia no tome una resolución respecto a la denuncia por violencia de género que tiene el colombiano), y los juveniles Enzo Roldán, Alan Varela, Cristian Medina y Aaron Molinas.

Vale aclarar​ que esos son los que están en la burbuja hoy de Boca. Aunque los otros que también se pueden (y de hecho lo están haciendo) entrenar son los que aún no se sumaron. Ellos son Edwin Cardona, quien cumple la cuarentena en un hotel con sus hijos luego de venir de México (este martes 8/9 se termina el aislamiento), Gonzalo Maroni, que ya se entrena con la Reserva al igual que el arquerito Agustín Lastra, que se recuperó de coronavirus; mismo caso para Iván Marcone y Agustín Almendra, los dos que ya se encuentran okey y ahora esperan la resolución de las autoridades para poder sumarse al resto del plantel.

Quien sí recibió los resultados de los testeos del sábado es el entrenador Miguel Angel Russo, que junto a su cuerpo técnico debe empezar a proyectar a quiénes tendrá a disposición para el viaje a Asunción.

Por lo pronto, para el miércoles, una semana antes del duelo ante Libertad, el plantel y el cuerpo técnico tendrá exámenes cardiológicos, hisopados PCR y, además, los serológicos (sangre).