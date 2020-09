Humberto I: 44 personas reunidas ilegalmente en una vivienda

En la edición de ayer de LA OPINION online, se dio a conocer que personal de la Comisaría 7ª de la localidad de Humberto I, , en el departamento Castellanos, cercana la hora 2:30 del domingo 6 de septiembre en una vivienda sita en la calle San Martín al 900 observó una ventana abierta, y dentro de la residencia luces de colores y música a alto volumen.

Los uniformados fueron atendidos por Pablo C., quien manifestó que estaba reunido con una importante cantidad de personas, por lo que se solicitó que se ponga punto final a dicha situación.

Seguidamente, se dio inicio a actuaciones por infracción a los artículos 205 y 239 del CPA, resultando imputados Pablo C., de 24 años de edad, Nahuel H.(25), Genaro S. (19), Agustín D. (26), Tomás M. 21), Ulises Z. (26), Alejandro M. (21), Germán G. (21), Jairo P. (29), Oscar B. (28), Miranda G. (19), Alexis T. (25), Camila D. (22), Nicolás F. (21), Brian Q. (21), Jesica M. (24), Diego B. (28), Misael J. (20), Sebastián G. (25), Gian Luca T. (22), Jeremías C. (20), Agustín G. (21), Juan Z. (18), Facundo E. (19), Luz A. (18), Eliana A. (28), Nicolás A. (18), Ezequiel H. (21), Julián B. (21), Natalia R. (37), Florencia B. (19), Matías J. (27).

Junto a dichas personas estaban los menores Tomás C. (16), Laura E. (17), Priscila A. (15), Yaquelin C. (17), Agostina D. (17), Mateo D. (17), Carolina O. (16), Daiana M. (17), Selene E. (17), Delfina L. (15), Ailín L. (17), y Maximiliano A., de 17 años.



SECUESTRO TRAS

ESCUCHARSE TIROS

Uniformado de la Unidad Regional V de Policía arribaron a la calle Oroño al 600, tras haberse escuchado disparos de arma de fuego provenientes de individuos que circulaban en una motocicleta Honda Twister.

Y tal lo adelantado ayer por LA OPINION en una nota titulada (Gresca entre familias con golpes y arrestados", al transitar por la intersección de Ayacucho y 27 de Septiembre divisaron un grupo de personas arrojando elementos hacia una finca - ocasionando daños en vidrios- y hacia dos jóvenes y personal policial.

En consecuencia se procedió al traslado de dos muchachos de 23 y 28 años.

Y no todo quedó allí, dado que se concretó una requisa en una finca sita en la calle Ayacucho al 1300, donde se contabilizó secuestro de una motocicleta Honda Twister.



UNA BICICLETA

Agentes de la Subcomisaria Nº 1, en un sector de la zona rural ubicó una bicicleta en estado de abandono.

Por ello se llevo adelante el secuestro y traslado a sede policial en averiguación de su procedencia.



SECUESTROS

EN FRONTERA

En mérito a un mandato expedido por un Juzgado rafaelino, respondiendo a un exhorto del Juzgado de Control y Faltas de la cordobesa ciudad de San Francisco, efectivos de la Policía de Frontera efectuaron dos allanamientos en viviendas del distrito.

Uno tuvo lugar en la calle 52 al 100, y el restante en una finca situada en calle 7 al 1000.

Ambos procedimientos arrojaron resultados positivos, habida cuenta de que se secuestraron elementos de interés para la causa que se investiga, entre ellos prendas de vestir.

Y los elementos incautados fueron entregados al personal de Investigaciones, de la Policía de San Francisco.