Datos del autor

Dr. CPN (MDE-CT) Adrián Néstor Escudero - N. 1951 (Santa Fe, Argentina). E-Mail: [email protected] Ex F. Pco. Procial. y ex docente (UNL y UCSF). Escritor (narrador, ensayista, jurado, conferencista, prologuista y crítico literario). Como Narrador cultiva los géneros: realismo mágico, maravilloso, fantástico, terror, y ficción conjetural y metafísica: autor de 3 Libros de cuentos editados: Los Últimos Días (1977), Breve Sinfonía (1990) y Doctor de Mundos I (El Sillón de los Sueños) (2000); 10 Libros inéditos: Mystagogia Narrativa (2014); Doctor de Mundos II (Visiones Extrañas) (2016); Doctor de Mundos III (El Legado de Juan) (2016); Mundos Paralelos; El Emperador ha muerto; Desde el Umbral?; El Reino de los Sueños I; Apocalipsis Bang; Piedras (Fábula Mitológica); Nostalgias del Futuro; 6 Libros en desarrollo: Los Espaciales y otras profecías; Perdido en el Templo (En los umbrales de mi Getsemaní); Punciones Mentales; Mixturas Cotidianas; Atila y Otros Cuentos de ABC, y El Reino de los Sueños II). Premiado en 60 certámenes literarios (locales, regionales, nacionales e internacionales. Su obra forma parte de más de 30 Antologías (Argentina, Bosnia, España, Colombia, Marruecos, México, Guatemala, USA, etc.), y Suplementos Culturales, Diarios y Revistas Literarias, de orden local, nacional e internacional. Su perfil biográfico se destaca en: Nueva Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe - Edic. Sudamérica - Sta. Fe (Argentina, 1992); Breve Diccionario de Autores Argentinos. Edic. Atril - Bs. As. (Argentina, 1999); Selecciones Biográficas Narradores Santafesinos. Edic. Tauro - Sta. Fe (Argentina), 1994); Un siglo de Literatura Santafesina. Edic. Culturales Santafesinas - Rosario (Argentina, 1999); y "Los que hicieron Santa Fe". Cap. 34 - La Creación Literaria - Edic. Diario "El Litoral" - Sta. Fe (Argentina, 2005). Condujo durante 1979-1987, junto al escritor Edgardo A. Pesante, (1932-1988) el Programa "Acontecer Literario" (LRA 14-RN-Sta. Fe). Entidades y foros culturales: a)-Locales: A.S.D.E.; SADE-Sta. Fe; ICH-Sta. Fe.; El Puente; ASL; SEPA; b)-Nacionales: Escritores.ORG; F. Parnassus (Buenos Aires); F. Lazos de arte y amistad (Buenos Aires); F. Mapuche (Buenos Aires); F. Letras en el andén (La Pampa); y c) Internacionales: F. MCH (España); F. Parnassus (Argentina); F. Diogen P.K. (Bosnia); F. Café de escritores (USA); F. Club literario Cerca de ti (España); Remes (España); UEH (Colombia); UDME (Perú); Uniletras (Colombia: Vicepresidente Adjunto); OMT (México-USA: vicepresidente Argentina); Circulo Internacional de narradores y poetas del Mercosur (miembro fundador).