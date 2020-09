“Vamos a poner fuerzas para que no se pierdan tantos años de construcción metalúrgica”

La Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela cuenta con más de 120 asociados, que luego del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO ) fue normalizando sus tareas y actualmente todos se encuentran trabajando más allá de las distintas realidades que comprende al sector. Esta cámara, representa a algunos asociados de los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y Castellanos.

Este 7 de Septiembre, Día del Metalúrgico, el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, Mauricio Rizzotto, precisó: “actualmente el sector presenta una actividad bastante heterogénea dado por la pandemia y también la crisis interna que venimos viviendo en el país desde hace un tiempo. Hoy hay provincias donde están en la primera fase donde tienen muy poca actividad y las complicaciones son grandes, sobre todo en las grandes urbes donde el traslado de las personas se complejiza; hay empresas que aún no han iniciado sus actividades desde el 19 de marzo, con lo cual viendo el panorama nacional podemos decir que el sector está complicado”.

Rizzotto, por otra parte, manifestó que “en lo local, en Rafaela y la región, la actividad se encuentra en niveles buenos o normales, esto producto de que tuvimos una etapa larga sin contagios y las empresas han podido funcionar en esta nueva normalidad y han podido aprovechar esos momentos. A su vez muy traccionado en la zona por lo vinculado a maquinaria agrícola ya que los fabricantes de maquinaria agrícola han tenido un muy buen año y eso derrama actividad en las distintas metalúrgicas, ya sea para trabajos de mantenimiento, para fábricas de partes, piezas fundidas y para todo lo que se necesite para es sector”.

El dirigente contó también que “hay un sector un poco más golpeado que es el autopartista y allí podemos dividir al autopartista que vende a las terminales automotrices en donde la verdad es que el año es malo porque esta pandemia golpeó fuerte a lo relacionado con la producción de autos; los que están en el mercado de reposición están teniendo una actividad bastante normal. Podemos decir que en la ciudad este 7 de septiembre dentro del panorama nacional e internacional que hay, nos encuentra con un nivel de actividad aceptable”.



DEMANDAS DEL

SECTOR METALÚRGICO

El presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, Mauricio Rizzotto, se refirió a las necesidades del sector que representa y declaró: “para que la actividad sea sustentable pedimos políticas claras y apuntadas al fortalecimiento de las pymes para que tengan competitividad, para eso también necesitamos una macro competitiva, porque la verdad es que hoy es muy difícil sostener una empresa con toda la carga impositiva que tiene una pyme”.

“Requerimos de un trabajo fuerte sobre todo en lo que hace a la estructura de impuestos, necesitamos generar facilidades para el mercado laboral, para que sea un mercado más ágil, donde la carga sobre el empleado y el salario del empleado sea menor, para que parte de eso pueda ir al bolsillo del trabajador y esto le de un mayor poder adquisitivo. Necesitamos una política cambiaria donde haya reglas claras y no tengamos como hoy tipos de cambio muy diferentes según para qué sector se tome, o un tipo de cambio muy bajo para exportar pero sí muy competitivo para importar; creemos que ese esquema está perjudicando a la industria metalúrgica, sobre todo a la de bienes de capital, donde la competencia a nivel internacional sobre todo de China y Brasil es muy agresiva, por eso necesitamos lograr tener parámetros claros y esa competitividad para hacerle frente a nuestro socio del Mercosur que es Brasil y que es muy dinámico en el tema industrial y en metalúrgica es muy fuerte”, consideró el dirigente.



EL IMPACTO DE LA

PANDEMIA

“En esta pandemia nos vamos acomodando a esta nueva normalidad y estamos trabajando con mucha precaución sabiendo que la responsabilidad no es solamente de los controles que hacemos en cada una de las empresas, sino que las personas que somos partes de las empresas debemos cuidarnos lo más que podamos; también entendemos que debemos acostumbrarnos a convivir con esta enfermedad que ha demostrado que la gente se puede cuidar pero estamos expuestos al contagio igualmente y que los contagios suceden en las personas que también se cuidan. Hay que encontrar ese equilibrio”.

Rizzotto señaló que “nos tendremos que preparar para un mundo que ya se acomodó distinto en función de esto, donde los países están mirando mucho hacia adentro y eso para nosotros es bueno y no tan bueno porque no tenemos un mercado tan grande interno, con lo cual habrá que encontrar los caminos para poder ser parte del abastecimiento del mundo y también cuidar lo que tenemos. Por otra parte otro de los inconvenientes que tenemos en lo que es el mercado interno, es el abastecimiento de las materias primas en función de la situación epidemiológica de algunas provincias en donde de acuerdo a esto se hace más difícil acceder a las mismas por el tema de logística y los controles de las fronteras internas”.

“Vamos a estar en nuestro día del metalúrgico reflexionando y poniendo en valor lo que hacemos, lo que hemos logrado, en donde vamos a poner toda la fuerza posible para que no se derrumbe tantos años de construcción metalúrgica y en donde la Argentina está muy bien vista en este sector como calidad e innovación de productos”, finalizó.