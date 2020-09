Oesquer: “más allá de todo vamos a seguir trabajando como siempre” Locales 07 de septiembre de 2020 Redacción Por El secretario general de la UOM Rafaela saludó a todos los metalúrgicos en su día y valoró el esfuerzo realizado en medio de la pandemia para cuidar a los trabajadores, destacando los acuerdos conseguidos.

FOTO FACEBOOK UOM ROBERTO OESQUER. El titular de la UOM Seccional Rafaela analizó el momento del sector metalúrgico.

Hoy se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en la Argentina en honor al nacimiento de Fray Luís Beltrán que precisamente fue un 7 de septiembre de 1784 en Mendoza; Fray Luís Beltrán, fue el primero que le dio un rol protagónico a la riqueza mineral del país para que preste servicio a favor de la independencia.

El secretario General de la UOM Seccional Rafaela, Roberto Oesquer, repasó la realidad del sector y señaló: “nosotros veníamos trabajando todo este tiempo muy bien y arrancamos el año con la temporada de pileta, la colonia de vacaciones que fue todo un éxito y la concurrencia de mucha gente. Continuamos en el mes de marzo con el Día de la Mujer donde se hizo un té bingo con un espectáculo artístico y estuvo muy lindo. Lamentablemente después nos atravesó esta pandemia y entramos en una situación compleja, pero en lo que respecta a la parte social desde el sindicato tratamos de darle continuidad y llevamos adelante el festejo del Día del Niño virtual, donde la verdad hubo una importante participación. Eso nos permitió que participarán todos los niños no solo de Rafaela sino de toda la jurisdicción nuestra que incluye Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, y en los sorteos hubo ganadores desde María Juana hasta Tostado”.

“En el marco de la pandemia en cuanto a lo que es la faz referida al nivel de actividad, indudablemente que tuvimos un parate muy grande, principalmente los primeros días en donde estaba todo cerrado; después se empezó a trabajar y además contamos con un acuerdo nacional que hizo la UOM que es el 223 bis, para cobrar el 86 % quienes estén suspendidos, y que en buena parte del país se mantiene porque el 40% de la gente todavía está sin poder trabajar”, indicó Oesquer.

En tanto el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, contó que “acá se retomó la actividad casi normal, aunque el nivel de actividad de las empresas no es el mismo que se tenía antes del 20 de Marzo; es cierto que en algunos sectores porque otros están bien. Hoy se recrudecieron los casos, hay preocupación y hay que extremar los cuidados, inclusive hubo casos en algunas empresas donde hubo que activar los protocolos correspondientes”.

Asimismo, Oesquer explicó que “en este marco había que discutir paritarias donde el gobierno dio 3 mil pesos en enero y otros 3 mil pesos en febrero y en el mes de marzo se pudo acordar que eso pase a sueldo, representando entre un 11 y un 12 %”. Por otra parte aclaró que había que discutir paritarias nuevamente en abril, -cosa que con esta pandemia no se pudo realizar-, y recién se pudieron juntar las partes en agosto donde en base a que todavía siguen los inconvenientes se hizo un acuerdo para que se prorrogue el 223 bis para la gente que esté suspendida hasta fin de año y se le pague el 86% del sueldo. Paralelamente se resolvió discutir la paritaria a finales de noviembre y principios de diciembre y en el mientras tanto se determinó un adelanto de paritarias de 6 mil pesos desde agosto hasta fin de año. “Esto en base a las dificultades que está atravesando el país y que afecta a la industria metalúrgica”, relató Oesquer.



INVERSIONES Y MEJORAS

PARA LOS AFILIADOS

Roberto Oesquer detalló los proyectos que lleva adelante la UOM y detalló que “pudimos en febrero adquirir dos inmuebles, uno contiguo al edificio del gremio en calle Arenales, a donde vamos a construir la nueva farmacia ya que va a dejar de funcionar en la sede para poder hacerlo en un lugar más amplio, cómodo y acorde; acá se van a viabilizar distintas oficinas para poder atender a los afiliados y poder trabajar mejor”.

El secretario general continuó señalando que “también se adquirió otro inmueble en calle Dentesano al 50 donde se va a construir la guardería infantil y un departamento para que pueda albergar a los afiliados que no son de Rafaela y tengan que venir a la ciudad por cuestiones médicas o algún trámite que tengan que realizar, va a estar a disposición para esa finalidad”.

Oesquer resaltó que ya tiene el proyecto armado en los dos lugares y van a intentar comenzarlos ni bien lo permita la situación actual por la pandemia.

Finalmente el dirigente saludó a todos los metalúrgicos en su día y dijo: “más allá de todo esto vamos a seguir trabajando como lo hicimos siempre y cuando se den las condiciones vamos ir acelerando y buscando viabilidad para concretar todos los servicios que queremos brindarles a los afiliados. Pudimos sostener la atención en Forjar Salud, más allá de que ahora esté un poco limitada, -con turnos y urgencias-, por la pandemia que ha recrudecido. A nuestra gente le recomendamos siempre lo mismo, que extremen los cuidados, mantengan el distanciamiento y que se cuiden. Son los mejores consejos que podemos ofrecerles para este festejo del Día del Metalúrgico, que lamentablemente en lo social lo vamos a tener que posponer y que ni bien se pueda lo llevaremos a cabo. Hay que ser realistas, sabemos que todavía quedan por delante meses difíciles, pero todos aspiramos a que la situación sanitaria no se desmadre en la ciudad para poder sostener el nivel de actividad”.