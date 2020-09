Otro día con una cifra alta de contagios Locales 07 de septiembre de 2020 Redacción Por Este domingo se confirmaron otros 19 casos más de COVID-19 y se igualó el récord diario del miércoles. Ya son 60 pacientes activos, 6 de ellos en terapia intensiva, y se registraron 12 altas, mientras que los aislados son 281 y también siguen en aumento. "Rafaela está en el epicentro de la pandemia", expresó Martín Racca.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS COMUNICACION SOCIAL MARTIN RACCA. Subsecretario de Salud de la Municipalidad. RESUMEN. Los números de la pandemia en la ciudad.

Durante el reporte epidemiológico de este domingo 6 de septiembre, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud informó 19 nuevos casos de coronavirus en Rafaela con un corte a la hora 17. Se trata de otra jornada de máximos contagios diarios, ya que se igualó la cifra del pasado miércoles 2 de septiembre, redondeando de esta manera otro fin de semana con muchos casos, ya que si redondeamos son 32 los contagios si sumamos los 13 del sábado. Estos números demuestran claramente cómo va avanzando rápidamente este formidable e histórico enemigo viral en la ciudad y la gran preocupación que hay en la cartera sanitaria local.

Durante la conferencia de prensa virtual que se celebra todos los días, como es habitual, por Facebook Live, solamente estuvo presente Martín Racca, el Subsecretario de Salud del municipio, quien manifestó que "en el día de la fecha tenemos que anunciar 19 casos nuevos para la ciudad de Covid-19, los cuáles corresponden a 12 mujeres y 7 hombres, 18 son adultos jóvenes y el restante un adulto mayor. La mayoría se encuentra con nexo epidemiológico y algunos están todavía bajo investigación. Al momento tenemos 60 casos activos, ya que durante este domingo dimos 12 altas, así que el total de recuperados es de 68. Y aislados, al día de la fecha, tenemos 281. Del total de números de casos desde el comienzo de la pandemia tenemos 130 y 2 fallecidos. Con respecto a las camas del Hospital local, tenemos, de las camas de unidades intensivas, 9 ocupadas, 6 con patología Covid, 3 no Covid y una persona con patología no Covid en asistencia respiratoria mecánica. Las camas generales ocupadas son 35 y del área Covid tenemos 2 internados. También en el área de pediatría, 2 sospechosos".



ALGUNOS CONCEPTOS

Posteriormente, y ante el avance de los casos, el médico volvió a recordar algunos conceptos importantes. "El que se enferma de Covid no busca enfermarse, el que se enferma de Covid se encuentra con la enfermedad afuera de casa. Cuánto más salgamos, más posibilidades tenemos de enfermarnos. La medida más eficaz para disminuir la cantidad de contagios es el aislamiento, es quedarse en casa. La idea es postergar la salida lo mayor posible y tratar de minimizarlas, y sobre todo, la gente que tiene riesgos, en especial los adultos mayores, tratemos de asistirlos y buscar la forma de que ellos se muevan menos y no salgan si no es estrictamente necesario".

También afirmó que "si tenemos que salir, no calificar como contactos estrecho, o sea, menos de 2 metros, más de 15 minutos, un lugar cerrado, sin uso de barbijo o que se compartan objetos, ya que está prohibido hacerlo. Es un riego, hoy en Rafaela, compartir el mate, lo decimos y lo repetimos. No se puede tomar una cerveza del pico en una esquina, no se puede compartir una gaseosa, sino que se sirve en un vaso, no se puede tomar mate con otra persona que no sea del nexo o del núcleo familiar. Es un riesgo, porque no sabemos si la otra persona esta incubando la enfermedad y nos puede contagiar".

Y por último, el facultativo manifestó que "en Rafaela, hoy estamos en el epicentro de la pandemia. El continente americano se encuentra cada vez más con números mayores, al igual que el país, que tiene cada vez más contagios, y vemos que desde Capital Federal, en la región del AMBA, el porcentaje disminuye a expensas del aumento del resto del país. Y nosotros somos el resto del país. Así que tenemos la posibilidad de tener números cada vez mayores, Por eso, de todos nosotros depende de que no nos contagiemos todos juntos, ese es el gran desafío, no estresar el sistema sanitario. Es un lugar donde nos tenemos que atender todos, por eso, es desafío es que aportemos nuestro granito de arena para no calificar como contactos estrechos, para no salir si no es necesario, para minimizar el riesgo de contagio, porque de esa manera vamos a tratar de enlentecer la cadena de contagio. Agradecemos el trabajo que hace el equipo sanitario y los acompañamos a seguir trabajando de esta manera".