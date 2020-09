615 nuevos casos y récord de fallecidos

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó anoche que se registraron 615 nuevos contagios de coronavirus en el territorio provincial, un número alto de contagios aunque lejos del último récord diario del 3 de septiembre (764) pero que ayuda a que la curva continúe creciendo día a día. De esta manera, la provincia de Santa Fe acumula 12.119 infectados desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a la distribución de los casos de las últimas 24 horas, se reportaron 290 de Rosario (tiene 5.908 en total), 59 de Venado Tuerto, 49 de Santa Fe (acumula 692), 29 de Rafaela (los 19 de ayer -ver Pagina 8- más algunos de los 13 del sábado que se sumaron en las últimas horas), 18 de Casilda, 17 de Villa Gobernador Gálvez, 16 de Santo Tomé, 14 de Chabas, 9 de Granadero Baigorria, 8 de Funes, 8 de San Lorenzo, 7 de Margarita, 6 de Capitán Bermúdez, 6 de Villa Cañás y 5 de Roldán. Además hubo cuatro nuevos contagios en Alcorta, Chañar Ladeado, Empalme Villa Constitución, Firmat, Pérez y Sauce Viejo, mientras que se registraron tres en General Lagos, Hughes, Puerto General San Martín, Villa Constitución y Wheelwright. También se registraron dos casos en Arroyo Seco, Barrancas, Carcarañá, Ibarlucea, Murphy, Timbues, Tostado, Vera y Villa Ocampo, y uno en Bombal, Cañada de Gómez, Carrizales, Esperanza, Fighiera, Florencia, Gaboto, Gálvez, Melincué, Oliveros, Pedro Gómez Cello, Pueblo Esther, Reconquista, San Cristóbal, San José de la Esquina, Sanford y Villa Mugueta.

Por su parte, 88 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 37 con asistencia respiratoria mecánica y 51 sin asistencia respiratoria mecánica, 215 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 7.805 pacientes recuperados y 4.187 pacientes activos. Por último, en la provincia se registraron 47.924 notificaciones de las cuales 32.688 fueron descartadas.



RECORD DIARIO

CON 11 MUERTES

En tanto, este domingo la cartera sanitaria santafesina informó el fallecimiento de 11 personas con COVID-19 en el territorio, la máxima cantidad de muertes en una sola jornada desde que el virus ingresó al país: 4 pacientes (62 años, 81 años, 92 años y 93 años) con residencia en la localidad de Rosario, 2 pacientes (45 años y 89 años) con residencia en la localidad de Casilda, 1 paciente (51 años) con residencia en la localidad de Capitán Bermúdez, 1 paciente (61 años) con residencia en la localidad de Chabás, 1 paciente (56 años) con residencia en la localidad de San Lorenzo, 1 paciente (86 años) con residencia en la localidad de Santa Fe y 1 paciente (74 años) con residencia en la localidad de Venado Tuerto.

Entre los fallecidos se encuentra un médico de la ciudad de San Lorenzo, quién trabajaba en el Hospital de Granaderos a Caballos de esa localidad. Según medios locales, era un paciente con comorbilidades que se complicaron con el virus.

Hasta la fecha se registran un total de 127 fallecidos en la provincia.



INTENSIFICAR CUIDADOS

Ante las nuevas medidas llevadas adelante en los departamentos General López, Caseros, Constitución, Rosario y San Lorenzo, los cuidados personales deberán intensificarse para reducir el incremento de contagios. De esta forma, se disminuiría la ocupación de camas críticas para no sobrepasar el sistema de salud. La directora de Epidemiología, Carolina Cudós, brindó sugerencias para que no sigan creciendo los casos positivos de Coronavirus. “Esta enfermedad es altamente contagiosa, se contagia por vía respiratoria, por eso, es importante tener el menor número de contactos posibles”, explicó la funcionaria y afirmó: “Si vemos a mucha gente podemos contagiar más, salgamos lo menos posible y todas las precauciones, distanciamiento, uso de barbijo social cubriendo nariz, boca y mentón, y lavado de manos frecuente”. A su vez, ante el inicio de síntomas compatibles con Coronavirus, la recomendación es el aislamiento como primera medida, luego hacer uso de un servicio de asistencia médica, desde el 0800 555 6549 provincial o, desde el sector privado. Asimismo, debemos advertir a los contactos de las 48 horas previas al inicio de síntomas que eviten la circulación, para que no crezcan los contagios. “Estos son los únicos modos de evitar tener más casos para no retroceder de fases, pensando que esto durará mucho tiempo, la idea no es transmitir angustia, sino cuidados, por ahora el único modo de prevenir esta enfermedad es evitar el contagio”, concluyó Cudós.