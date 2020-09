El Dr. Aldo R. Gribaudo cumplió 50 años como bioquímico del Laboratorio CEDIBI

50 AÑOS DE HISTORIA: EXPERIENCIA,

PASIÓN Y DEDICACIÓN

El Dr. Aldo Gribaudo realizó sus estudios de Bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y la mayor parte de su práctica profesional en el Hospital Nacional de Clínicas, uno de los dos Hospitales dependientes de la UNC.

El Laboratorio del Clínicas, como se lo llamaba, era el más prestigioso de Córdoba para la realización de la práctica anterior a la obtención del título. Se efectuaba una selección, ya que su capacidad era inferior a la demanda de estudiantes para ingresar. El sistema consistía en rotación por Secciones del Laboratorio que abarcaban distintas especialidades, como Hematología, Inmunología, Bacteriología, Parasitología y Micología, entre otras. Además, se realizaban guardias activas para la atención de urgencias y emergencias y controles a los pacientes internados. En suma una capacitación práctica que complementaba la formación teórica de excelencia que brindaba la Facultad.

También realizó parte de la práctica profesional en el segundo Hospital Universitario de la UNC, el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, donde el tipo de pacientes, y la formación requerida, eran distintas y complementarias a la anterior.

Luego de la obtención del ansiado título el paso siguiente, y fundamental, era la decisión del futuro profesional y la gran pregunta: ¿dónde instalar el Laboratorio? Aldo Gribaudo eligió la ciudad de Rafaela y, a la luz de los 50 años transcurridos sin cerrar un solo día el laboratorio, se puede aseverar sin dudas que no se equivocó.

Al poco tiempo de instalarse, invita al Dr. Walter Bertón para que lo acompañe en su sueño. Con los años se unió al equipo el Dr. Miguel Angel Beltramo para sumar su conocimiento y su pasión por el trabajo. La ciudad los acogió y devolvieron esa acogida con esfuerzo, dedicación, perfeccionamiento en cursos y congresos, uniendo a la capacidad profesional el aspecto humano, imprescindible en la relación entre los pacientes y los integrantes del equipo de salud. Realizar bien los análisis es imprescindible pero no suficiente, es necesario que los pacientes se sientan contenidos y comprendidos, y esto es un sello distintivo del Laboratorio.



LABORATORIO CEDIBI HOY:

SEGUNDA GENERACIÓN

PERSIGUIENDO LOS

MISMOS IDEALES

Actualmente, la segunda generación egresada de la Facultad Ciencias Químicas de Córdoba está tomando la posta. El Dr. Germán Gribaudo, Bioquímico Especialista en Bacteriología, y la Dra. Natalia Baldo, Bioquímica Especialista en Inmunología, integran el equipo del Laboratorio CEDIBI asegurando la continuidad del mismo en la ciudad que lo vio nacer, agregando la innovación tecnológica actual y conservando lo que se considera el mejor capital: el recurso humano.

El laboratorio ha evolucionando, se automatizó, está dividido en secciones, con especia-listas a cargo en cada una de ellas; pero el concepto de atención y solución de los problemas en forma personalizada sigue siendo una política de la institución. Esto abarca no solamente a los pacientes que llegan al laboratorio, sino también a los profesionales que necesitan resolver diferentes situaciones como médicos, veterinarios, personal judicial, empresarios, etc.

También cuenta con trabajos de investigación que fueron publicados en revistas nacionales e internacionales, como en diferentes congresos.



COVID 19: EL DESAFÍO FUE

NO DETENERSE Y ESTAR AL

SERVICIO DE LA COMUNIDAD.

En relación a la pandemia que afecta a todo el mundo, el laboratorio pudo anticiparse y estar preparado, haciendo una gran inversión en bioseguridad, equipamiento, insumos y elementos de protección, teniendo la posibilidad de solucionar los requerimientos en cuanto al diagnóstico de la enfermedad.

Así seguiremos enfrentando los nuevos desafíos que seguramente se presentarán en el futuro y sólo nos queda agradecer a la comunidad de Rafaela y zona de influencia por la permanente confianza que nos dispensan