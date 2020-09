Tänak se luce ante su gente Deportes 06 de septiembre de 2020 Redacción Por RALLY MUNDIAL

FOTO MOTORSPORT CANDIDATO./ El estonio quiere festejar de local.

Ott Tänak ha dominado la etapa del sábado en el Rally de Estonia 2020 y ha presentado su candidatura para lograr este domingo su primera victoria de la mano de Hyundai en el WRC. Además, Craig Breen, con un rendimiento muy sólido, completa un doblete provisional para la marca coreana, con los Toyota en un segundo plano.

La jornada del sábado, la más larga de un evento con 'formato reducido' a sólo dos etapas, ha comenzado con el joven Kalle Rovanperä en lo más alto. El finlandés ha logrado el scratch en la primera especial del bucle matinal y se ha colocado líder del rally, si bien la alegría ha durado poco, pues en el siguiente tramo ha sufrido un pinchazo y perdido casi 30 segundos.

En ese momento, apenas en el tercer tramo, Ott Tänak ha marcado un imponente scratch con más de cinco segundos de diferencia sobre el resto y ha reclamado el liderato del rally, el cual ya no soltaría en ningún momento.

Con un ritmo endiablado, Tänak ha concluido el bucle matinal en lo más alto de la clasificación general, con Breen a seis segundos y Neuville a once segundos. Es decir, un triplete provisional de Hyundai con la 'armada' de Toyota por detrás. Pero la alegría de la marca coreana se vería alterada pronto, en el bucle vespertino. En el primer tramo de la tarde –en el que ha habido hasta tres pilotos con problemas de neumáticos–, Thierry Neuville ha cometido un error y, debido a una salida de pista, ha arrancado la rueda trasera derecha de su Hyundai, provocando además serios daños en la suspensión y otros elementos. Como era de esperar, el belga ha tenido que abandonar y el Mundial se le ha puesto cuesta arriba.

Esa séptima especial se la llevaría Sébastien Ogier, pero los Hyundai responderían con tres scratches consecutivos –dos para Breen y uno para Tänak–. Además, el hexacampeón francés ha cometido un pequeño error en el último tramo del día y ha perdido varios segundos, lo que ha dejado en bandeja el doblete provisional para Hyundai.

A la postre, Ott Tänak ha finalizado la etapa del sábado en lo más alto de la general con más de once segundos de ventaja sobre su compañero Craig Breen. Y, en un segundo plano, se han situado los cuatro Toyota: Ogier tercero a 28 segundos del líder, Rovanperä cuarto, Evans quinto y Katsuta sexto.

De cara a la jornada del domingo, habrá otros dos bucles de tres especiales –Arula, Kaagvere y Kambja– cada uno que componen casi 85 kilómetros cronometrados. El rally terminará por todo lo alto, con una segunda pasada por el recorrido de Kambja –que supera los 20 kilómetros– como Power Stage.