El instructivo de la ACTC punto por punto

FOTO ARCHIVO NUEVOS TIEMPOS./ La categoría aclaró sobre el protocolo, para la continuidad sin público del torneo.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) publicó el protocolo completo a implementar una vez que vuelvan las competencias, a la vez que detalló cómo se llevará adelante el trabajo en la carrera. Según indicó la entidad, como primera medida en el reinicio de la actividad, "el principal objetivo es la preservación de la seguridad y de la salud de todas las personas que participan en el armado, diseño y ejecución de una competencia".

También priorizó a "la población de la ciudad en la que se disputen la carreras" con la cual "no habrá contacto de ningún tipo para resguardar y no comprometer a nadie". "Todo el grupo de pilotos, mecánicos, equipos y autoridades deportivas de la ACTC llegarán en caravana sanitaria directamente al autódromo, entendiendo que, durante el fin de semana, dicho personal asignado no se dirigirá a la ciudad. Terminada la jornada del día domingo, el personal de trabajo se retirará de la misma forma: en caravana hacia sus hogares", señaló.

Como segundo punto manifestó que "todos los trabajadores alcanzados por las competencias deberán respetar las distancias sociales, además de contar con la dotación mínima para el funcionamiento de la actividad".

En tanto, en el tercer lugar puso énfasis en informar sobre "a adecuada higiene de manos, además de la apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una infección respiratoria", a la vez que remarcó que "será de vital importancia la desinfección de superficies como la ventilación de ambientes".

"En cuarto lugar, se capacitará a la totalidad del personal involucrado en los servicios, considerando a los mismos a todos aquellos que ingresan al predio donde se desarrolla la actividad; tanto los titulares como empleados", reveló.

Durante las jornadas "se exigirá el uso de barbijo/tapaboca y el distanciamiento entre las personas, de más de dos metros durante el transcurso de toda la actividad, dentro y fuera del predio", mientras que "el control de síntomas se realizará al ingreso y durante la jornada".

"El sector de Boxes tiene 40.000 metros cuadrados, el cual albergará a 350 personas. Del total de 350 personas, 40 personas estarán distribuidas en la pista que no ingresan a boxes (banderilleros, bomberos, seguridad, ambulancias con su dotación y camarógrafos), manteniendo 2 metros de distancia como mínimo, entre sí", informó. Asimismo añadió: "Todo el personal de seguridad de la ciudad (ambulancias, bomberos y policías) tendrán un ingreso distanciado con respecto al del personal de carrera; solamente ocuparán lugar en la pista con el distanciamiento debido y no tendrán contacto en ningún momento del fin de semana con el personal de la ACTC".

"En el autódromo habrá dos salas médicas: una para atención general y politraumatizados, y otra sala especial para pacientes sintomáticos de COVID, con personal médico y ambulancia de atención diferenciada", expresó la ACTC. A su vez, los alimentos "serán suministrados a los equipos en viandas individuales, distribuidas por el personal de la categoría a modo de delivery por cada box".

"Para el personal de trabajo ajeno a los equipos de competición, se adaptarán comedores abiertos, con espacios para que puedan consumir las viandas manteniendo los dos metros de distancia obligatorios", aseveró.