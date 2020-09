Bolívar informó que no jugará en la próxima Liga de Voley Deportes 06 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El club Bolívar, el más ganador en la historia de la competencia de voley con ocho títulos, anunció que no participará de la Liga Nacional en la próxima temporada y afirmó que la decisión "responde a la coyuntura de una reestructuración de la institución y sus estrategias deportivas".

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la entidad señaló: "A lo largo de los 18 años del Club hemos compartido muchos momentos inolvidables: grandes triunfos, títulos y emociones que nos hicieron sentir #OrgulloCeleste. También sufrimos de los otros, los que nos dieron más fuerza para ir en búsqueda de nuevos sueños. Siempre con una sola premisa: instalar a Bolívar en lo más alto del mapa deportivo nacional e internacional".

"Fue con este espíritu incansable que en esta etapa logramos ser de los equipos más ganadores de la Argentina con 8 Ligas, 1 Campeonato Sudamericano, 1 Copa Libertadores y 3 presencias en Mundiales de Clubes. Además, el desarrollo de un plan de detección de talentos nos permitió promover jugadores para nuestros planteles y también a otros equipos de la Liga, jugadores nacionales y extranjeros que vistieron `La Celeste´, son algunos de los hitos que hicieron cada vez más grande nuestra historia", continuó el escrito.

Asimismo, indicó: "Si brillamos en estas casi dos décadas fue gracias al esfuerzo de socios, hinchas, jugadores y dirigentes que dejaron el alma por nuestros colores. Demostramos que somos más que un equipo, somos el resultado del apoyo de toda una ciudad: nuestra querida Bolívar". "Hoy nos toca afrontar, como a todos, un momento singular, complicado. Por eso queremos comunicarles que el Club Ciudad de Bolívar no participará de la Temporada 2020/21 de la Liga de Voleibol Argentina (ACLAV). Tal decisión responde a la coyuntura de una reestructuración de la institución y sus estrategias deportivas", aseveró el club.

"El vóley seguirá formando parte de las actividades y del día a día de nuestro querido Club. No jugaremos la próxima Liga pero trabajaremos con más fuerza para volver!!! No es una despedida... es un hasta pronto! Fuimos, somos y seremos una referencia del vóley argentino", culminó el comunicado.



PRIMEROS INSCRIPTOS

Por su parte, ACLAV informó que los equipos inscriptos hasta el momento son UPCN San Juan Vóley, Obras San Juan, UVT y Ciudad de Buenos Aires. En tanto, mostraron su intención de ser parte y deberán confirmar luego de haber pedido la prórroga River, Gigantes del Sur, PSM Vóley, Monteros Vóley Club, Ateneo, AMUVOCA, Policial de Formosa, Paracao, Tucumán de Gimnasia y Once Unidos.

En el caso de los equipos que vienen de jugar el Torneo Argentino (los últimos cinco), todavía están plazo para ver su situación.