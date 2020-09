Estudiantes de Concordia venderá la plaza a Oberá Deportes 06 de septiembre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

Estudiantes de Concordia anunció que no disputará la Liga Nacional de básquetbol 2020/21, dado que no puede hacer frente al certamen por problemas económicos. "Es verdad, en este 2020 nos es imposible afrontar el desafío económico que se avecina. También es verdad que se está inmensamente agradecido de las innumerables muestras de apoyo, colaboración y sostenimiento recibidos. No dudamos de que ahí están para seguir apoyando al Verde", señaló un comunicado dado a conocer por la institución.

La entidad enterriana le comunicó a la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) que puso en venta su franquicia en la Liga Nacional, tal cual lo estipula el reglamento. Estudiantes debutó en la Liga Nacional en 1987, y en total participó de 10 ediciones (1987/89 y 2013/20) de la máxima competencia del básquetbol argentino.

La mejor actuación en la Liga Nacional del "Pincha" entrerriano fue en la temporada 2016/17, cuando terminó en la quinta posición; mientras que su peor torneo fue el de 1989, en el que terminó último. Este hecho de Estudiantes no es extraño para la entidad, dado que en 1989 -como consecuencia de la crisis económica que atravesaba- el equipo no se presentó a disputar los dos últimos juegos como visitante de la Fase Regular y desertó de la competencia al cabo de la misma, por lo que perdió la categoría.



OBERA EL COMPRADOR

Oberá TC será el comprador de la plaza y formará parte de la temporada 2020/21 de la Liga Nacional A. La decisión no sorprende, ya que los misioneros hace rato que quieren dar el salto a la máxima categoría, y habían sondeado lo que haría Libertad de Sunchales.

Además, disputarán la Liga Sudamericana por haber ganado el Súper 4 de la Liga Argentina, donde hace tiempo viene compitiendo. De hecho, el club aspiraba a lograr el ascenso deportivo este año, sobre todo después de ganar el Súper 4 en febrero, de local, y marchaba primero en la Conferencia Norte al momento en el que se tuvo que suspender la competición por la pandemia. Luego, al anularse descensos y ascensos, quedaron nulas sus posibilidades.

Oberá tiene prácticamente el plantel completo para la 2020/21, con Leandro Hiriart como entrenador, el sunchalense Roberto Vico como asistente, y seis fichas mayores cerradas.