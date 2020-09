Atractivos partidos en la jornada sabatina Deportes 06 de septiembre de 2020 Por Sergio Boschetto TENIS

FOTO USA TODAY SIEMPRE VIGENTE./ Serena Williams festejando su victoria.

(Especial para LA OPINION). - Con dos constantes, fueron victorias en sets corridos o en 5 sets. Con algunas sorpresas y otras no tanto. Por el lado de las mujeres, Serena Williams, la eterna serena, ganó un choque generacional ante su compatriota Sloane Stephens 6-2 -2-6 y 6-2 y así sigue con su sueño de llegar al Grand Slam N° 24.

La jornada fue espectacular, el complejo como siempre impecable, claro cuesta entender, todas las comodidades sin público, sin ese ruido característico del Abierto de los Estados Unidos.



PARTIDOS DE SABADO

Andrey Rublev (10) vs. Salvatore Carusso 6-0, 6-4 y 6-0. El finalista del año pasado, Danill Medveded vs. Jeffrey J. Wolf 6-3 6-3 6-2.

El sorprendente canadiense, dejó afuera a Milos Raonic, ahora fue el turno del español Roberto Bautista Agut (8), en 5 sets 7-5 2-6 4-6 6-3 6-2.

El otro canadiense en carrera, toda una promesa de la nueva generación, Felix Auger-Aliassime barrió en tres sets a Corretin Moutet 6-1 6-0 6-4. Otro juvenil, Alex De Minaur, en un partidazo a 5 sets, le ganó al ruso Karen Khachanov 6-4 0-6 4-6 6-3 6-1.

El italiano Mateo Berretini sigue firme en el torneo, a base de potencia, no tuvo problemas en ganarle a Casper Rud 6-4 6-4 6-2.

Cerrando la jornada jugaban un partido con todos los condimentos, en el Arthur Ashe Stadium, el croata Marin Cilic, ganador del Us Open y uno de los candidatos firmes, el austriaco Dominic Thiem.



VIERNES, PARTIDAZO

Hasta el momento fue el mejor partido, digno de una Grand Slam. Fue victoria de Borna Coric, el croata, sobre el griego Stefanos Tsitsipas. Se definió en 5 sets con pelea incluida, no es la primera vez, entre Tsitisipas y su padre.

También jugó el viernes el N°1 del mundo, el candidato de todos, Novak Djokovic. No tuvo ningún problema en pasar de ronda venciendo al alemán Jean Sturff 6-3 6-3 6-1.



PARA ESTE DOMINGO

En hombres Alejandro Dadidovich Fokina vs. Alexander Zverev; Novak Djokovic vs. Pablo Carreño Busta; Borna Coric vs. Jordan Thompson; Denis Shapovalov vs. David Goffin.

Sorpresa en el dobles: los ganadores de la última edición, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, perdieron en 3 sets (6-4, 3-6, 4-6) frente a de Jen-Julien Rojer y Horia Tecau, pasando de esta manera a los cuartos de final del US Open de dobles. Lejos de su mejor versión, esa que lo llevaron a cima del tenis mundial, no pudieron defender el título obtenido en el 2019.

Jeffrey J. Wolf, una historia particular: quedó eliminado por Danill Medvedev, era previsible, pero el juvenil se convirtió en la revelación de este US Open. Tiene un año de tenista profesional (138), oriundo de Cincinnatti. Viene de una familia deportista, (su abuelo Charles Wolf fue entrenador de la NBA en la década de los 60´) el juvenil realizó hasta cuatro deportes entre su infancia y adolescencia. Fútbol, básquet, tenis y béisbol, según declaró todos lo fueron formando y dándole herramientas, que hoy en algunos partidos utiliza.

La UTR (Universal Tenis Rating) lo posiciona como uno de los juveniles con mayor proyección dentro del circuito, pero él tiene bien claro sus objetivos. "Solo quiero ver hasta dónde puedo llegar y ser lo mejor que puedo ser”, “si eso es 50° o 20° o 1° del mundo, no me importa. Solo intento maximizar mi habilidad" le confesó a Tennis.com.