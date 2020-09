Achile le puso más dudas al torneo Deportes 06 de septiembre de 2020 Redacción Por El presidente de la mesa de la categoría y vicepresidente de AFA admitió que si la Liga Profesional no arranca, también arrastraría a la B Nacional que aún no se sabe cómo jugará.

El presidente de Defensores de Belgrano y vicepresidente de la AFA, Marcelo Achile, habló de cómo está el panorama para reanudar el fútbol en la Primera Nacional. Reconoció que si bien ya están trazados los lineamientos para el protocolo y para empezar a testear, la situación general del país alerta a los dirigentes.

En una entrevista con el sitio dobleamarilla.com.ar, admitió que al empezar los testos se dieron cuenta que había muchos jugadores que ya lo habían tenido al Covid y advirtió: "Ahora hay que convivir con este virus siendo estrictamente serios con las formas para no provocar ningún contagio ni nada que se le parezca".

Consultado puntualmente sobre si esperaban un escenario más positivo desde AFA y el gobierno en esta época del año, reconoció que "eso desde la lógica pura, porque cuando paramos en algún momento fue también teniendo el reflejo de toda Europa, de otras partes del mundo y para prevenir pero evidentemente todavía la situación no está controlada y siempre se fue corriendo la vara y ahora hay que convivir con este virus siendo estrictamente serios con las formas para no provocar ningún contagio ni nada que se le parezca. Si el ministerio de Salud y todos los organismos ya aprobaron y nos dieron el ok, a esta altura ya están dadas las condiciones para entrenar y bueno, veremos si que pasa con el tema competencia para ver realmente cuando comenzaríamos. Particularmente yo pensaba que en esta fecha ya habríamos llegado al pico pero pasa que en el AMBA se dio de una forma y ahora el tema ya se hizo federal, no es sólo de esta zona así que la preocupación está, pero hay que convivir de la mejor forma posible con este virus y ser muy coherente, profesional y fundamentalmente responsable individualmente cada uno. Los clubes manejarán muy bien el protocolo, pero tenemos que ser super responsables".

En cuanto a la fecha posible para que esté definido el torneo, mencionó que "en principio se conformó la comisión que ya trabaja en distintos proyectos para ver la mejor posibilidad. La idea es evaluar las características del campeonato y la posibilidad de fechas que tengamos y la liga profesional sí es un reflejo para nosotros, porque de alguna manera, es todo orgánico y sino empiezan fue por algo específicamente y seguramente eso nosotros lo tengamos que tener en cuenta. Nosotros trabajamos pensando en la cantidad de fechas y mirando el virus que lo tienes al lado y viendo también cuando se pueden hacer cosas. La Primera Nacional es un torneo federal y tenés que ir a todas las provincias, por ende hay que tener algún protocolo especial para laborar sobre eso porque si viajás a alguna provincia que tiene determinadas características, tendrá que tener un formato de burbuja para entrar y salir, hablar con las autoridades y demás, entonces no es sólo armar el campeonato, sino que también hay una ingeniería geográfica y todo eso eso hace al armado del torneo. Si la Liga profesional no empieza, es muy difícil que empecemos nosotros".

Sobre las ventajas deportivas para los mejores ubicados, respondió que "Lo que se habló fue sin nombres propios pero si que los que estaban clasificados dentro del hexagonal más los dos primeros, deberían tener una ventaja con respecto a los demás, y esto si fue generalizado. Obviamente que quien vaya primero y segundo, tenga más posibilidades pero no se habló en particular de ningún nombre, pero los que están más arriba, tendrán más ventaja desde ya".

En cuanto a la situación de San Martín con el TAS y la diagramación del torneo, expuso que "nosotros lo estamos armando y ese es un litigio que tiene San Martín con la AFA, es otra cosa. A nosotros a través del boletín nos informaron que nos podíamos poner a trabajar en esto, obviamente define el comité ejecutivo pero la propuesta debe ser la categoría y en eso trabajamos. Claro que observamos que es lo que pasa pero estamos trabajando en función de encontrar soluciones en el armado de este campeonato".