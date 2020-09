Gresca entre familias con golpes y arrestados Policiales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por EN BARRIO GUILLERMO LEHMANN

Siendo aproximadamente las 20.30 de la jornada de la víspera, una gresca de proporciones entre familias en conflicto del barrio Guillermo Lehmann, se desató más precisamente en calle Ayacucho entre 27 de Septiembre y Oroño.

Si bien en un primer momento se escuchó que en la gresca habría armas de fuego y que esta había dejado heridos, efectivos de la Comisaría 13ª que trabajaban en el lugar del hecho pudieron precisar que en la feroz pelea hubo gritos y escándalo de proporciones en la vía pública, pero enfrentamiento con armas de fuego no, según fuentes reservadas confiaron a LA OPINION.

Según las mismas fuentes, dos de los participantes de la batalla campal fueron trasladados a la Comisaría 13ª porque personas en el lugar del hecho decían que uno estaba armado, pero no se encontró ningún arma de fuego por parte de la Policía, como tampoco se encontraron heridos de arma de fuego.

Finalmente, nos confiaron: “al final todo esto va a quedar en la nada porque las dos personas que se trasladaron a la Comisaría 13ª van a quedar en resguardo porque «cobraron», quedan ahí por protección para que no «cobren» más todavía”.

Se agregó: “estos van a ser víctimas de lesiones de los otros, pero no van a promover penalmente ninguna acción porque son del mismo sindicato (se omite el nombre del gremio). Tampoco les van a hacer dermotest porque no se encontraron armas de fuego para ser secuestradas, y ahora nadie (no hay testigos) declara que lo vieron armado…”.

Por último se confirmó que “hubo una casa que sufrió daños pero estos habrían sido hechos por los mismos familiares, así que tampoco los van a imputar ni a denunciar. Por lo que todo esto va a quedar en la nada”, fue el saldo del escándalo barrial.



HERIDO DE

ARMA BLANCA

En relación a otro hecho totalmente separado del anterior, se pudo conocer que a las 20.30 de la jornada de la víspera, en intersección de Av. Antonio Podio y calle Juan B. Justo –barrio Jardín- en jurisdicción de la Comisaría N° 15 se había producido una gresca entre dos sujetos.

Al llegar el móvil policial a la citada intersección procedieron a la aprehensión de un sujeto identificado como EGV, a quien se trasladó a sede policial, y se procedió al formal secuestro de una arma blanca, más precisamente un cuchillo con mango metálico de 20 cm que éste tenía en su poder.

El hecho fue calificado provisoriamente como “lesiones leves dolosas”, en tanto que la víctima fue identificada como MP de 60 años.