Economía Global: ¿recuperación "V"? Suplemento Economía 06 de septiembre de 2020 Redacción Por Para que el crecimiento económico permita recuperar el terreno perdido por las medidas restrictivas adoptadas en el marco de la pandemia hace falta superar las restricciones al movimiento, al comercio y a las demás actividades, de manera de asegurar que habrá un rebote con crecimiento sostenido en el tiempo.

Por Lic. Matías Fontanetto



Mucho se ha debatido en estos últimos meses sobre cómo sería la salida de la recesión de las principales economías del mundo. A pesar de la incertidumbre de los tiempos sanitarios de la pandemia y la ansiada vacuna, se estima que durante el tercer trimestre se podría recuperar un tercio de lo perdido por la crisis y otro tercio en el cuarto trimestre, esto redundaría en un crecimiento trimestral del 4 o 5% para el segundo semestre, quedando el último tercio para igualar el nivel pre pandemia para comienzos de 2021; recuperándose en forma de “V”.

A nivel global, Julio trajo buenas noticias, en primer lugar, el Índice de Actividad Combinado volvió a registrar otra suba, la tercera consecutiva desde el mínimo en abril, donde el sector de servicios (restaurantes, hoteles, transporte, etc) que fue claramente más afectado por las medidas de cuarentena en relación a la industria, superó en Julio los 50 puntos (por encima de 50 puntos indica expansión, por debajo de 50 recesión) por primera vez en seis meses. Además, la mejora vino de manera conjunta de todos los sectores de la economía, ya que la industria también superó la marca de los 50 puntos simultáneamente con los servicios.

Si se analiza la evolución de estos índices para las principales economías desarrolladas y emergentes, se observa que dentro del grupo de las desarrolladas, Inglaterra y Europa tuvieron mejores performance en Julio en relación a USA y Japón, habiendo sido las regiones más afectadas por el parate económico producto de las medidas de cuarentena, alcanzando el Índice Combinado valores mínimos históricos en Abril de 13,6 y 13,8 respectivamente.

Además, cabe aclarar que Japón no alcanzó los 50 puntos como USA en Julio, evidenciando cuestiones que anteceden al Covid-19 y que el virus potencia, siendo una economía que ya se encontraba en recesión antes de la irrupción de la pandemia. En el cuarto trimestre de 2019 el PBI de Japón se contrajo -1,8% versus el trimestre anterior, donde la suba de la alícuota del IVA en el primer trimestre del año 2020 potenció la caída del consumo provocada por la cuarentena.

Con respecto a las economías emergentes, en Julio China anotó su tercer mes consecutivo por encima de los 50 puntos, habiendo sido solo superado en Julio por Rusia que rompió la barrera de los 50 puntos por primera vez en el año. Esto se debe a que el gigante asiático fue el país donde se originó la pandemia y el primero en aplicar políticas restrictivas para las actividades económicas, siendo también el primero en liberarlas.

Por su parte Brasil e India aún no alcanzaron los 50 puntos, lo cual manifiesta que aún continúan en recesión. Se espera que en la próxima medición de los índices, el país carioca alcance los 50 puntos y comience el sendero de crecimiento debido a la apertura progresiva de sus actividades económicas. India en cambio, continúa con un elevado nivel de restricciones y su recuperación económica esta a espera de la flexibilización de su cuarentena.

Abriendo el índice combinado por sectores, se pone de manifiesto que a nivel global cada vez se suman más actividades a la expansión, en junio solo 4 de los 26 sectores de bienes y servicios habían logrado superar la marca de los 50 puntos. En julio ya fueron 18, es decir más de la mitad del total de sectores que componen dicho índice. El sector de mejor desempeño relativo fue el automotriz que había estado entre los más golpeados por la pandemia, seguido por la industria química, farmacéutica y varios sectores productores de bienes de consumo masivo. Del otro lado de la orilla se encuentran los sectores de peor desempeño, como ser el turismo, el transporte, la recreación y los servicios financieros no bancarios.

En todos los países analizados, la mejora registrada en julio tiene que ver con un relajamiento en las restricciones sobre las actividades y la circulación de personas. Esto último se materializa en la evolución del Índice de Restricciones elaborado por Markit Economics, alcanzando un máximo global en abril de 59 puntos, reduciéndose mes a mes hasta caer a los 35 puntos en julio. La perspectiva es que este índice finalice en 33 en agosto y termine el año alrededor de los 18 puntos. En otras palabras, la normalidad entendida como libertad plena de actividades, no se verá en el 2020, proyectando un valor de 0 para el segundo semestre del 2021.

Para que el crecimiento económico permita recuperar el terreno perdido por las medidas restrictivas adoptadas en el marco de la pandemia hace falta superar las restricciones al movimiento, al comercio y a las demás actividades, de manera de asegurar que habrá un rebote con crecimiento sostenido en el tiempo. Este incipiente crecimiento económico experimentado por las principales economía del mundo en Julio, puede verse opacado por futuros rebrotes que pongan freno al avance de actividad económica, no solo frenando regiones, sino también afectando adversamente a las expectativas sobre las inversiones, que determinan en el sendero de crecimiento de largo plazo. Se pronostica que durante el 2020 y parte del 2021 continúen diversas medidas de distanciamiento social, donde el temor a segundas olas de contagio y sus consecuentes restricciones de actividad conviertan al rebote en un proceso no lineal y sujeto a interrupciones, con idas y vueltas.