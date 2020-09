Inscripciones para los juegos culturales "Evita Santa Fe 2020"

Este año se celebra la edición número 15 de los Juegos Culturales Evita Santa Fe 2020, que tienen como objetivo promover las identidades culturales locales, garantizar el derecho de expresión y promover la participación en actividades culturales y creativas de jóvenes, adolescentes y adultos mayores de todo el territorio provincial santafesino.Se convoca a artistas, creadores y creadoras jóvenes - sub 15 y sub 18 - para participar en las disciplinas fotografía, pintura, dibujo, cuento, poesía, videominuto y canto solista. Y a personas mayores - de más de 60 años- para participar en las disciplinas fotografía, pintura, dibujo, cuento y poesía.Desde el Ministerio de Cultura santafesino se convoca a la inscripción hasta el 21 de septiembre. A través del Ministerio de Gestión Pública, se realizará la difusión hacia todas las comunidades del territorio provincial a través de sus municipios y comunas, para garantizar la participación federal.El lema de esta edición es “Abrazá tu Cultura” y por primera vez, a raíz del contexto actual de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, el desarrollo de los juegos se hará de forma virtual.La inscripción se realiza en el siguiente link: https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/235809. Para consultas (no inscripciones) comunicarse al mail: [email protected] Cabe destacar que, este año, se ha resuelto implementar la modalidad virtual para el desarrollo de los Juegos Culturales Evita, revalorizando su importancia en el 15º Aniversario y posibilitando que en el contexto de crisis sanitaria, la libre expresión y el carácter lúdico y participativo de los juegos, contribuyan a hacer frente a esta etapa.Las y los ganadores de los Juegos Culturales Evita Santa Fe 2020, serán quienes representen a nuestra provincia en el Encuentro Nacional de los Juegos Culturales Evita edición 2020.