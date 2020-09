El Municipio evalúa ampliar el uso del espacio público de bares y restaurantes Locales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por El Intendente se reunió con representantes del sector gastronómico. El objetivo del encuentro fue brindar una alternativa para que los locales puedan permanecer abiertos, cuidando el aspecto sanitario para prevenir los contagios por Covid-19, ante el aumento de casos en Rafaela.

FOTO PRENSA MUNICIPAL

El intendente Luis Castellano y funcionarios de su gabinete se reunieron con representantes del rubro gastronómico de Rafaela bajo modalidad virtual para evaluar la situación del sector ante el incremento sostenido de casos de coronavirus que se registra desde hace más de dos semanas y que encienden las luces amarillas para el sector comercial.

La decisión del Gobierno provincial de retroceder de fase en cinco departamentos del sur santafesino, La Capital, General López, Caseros, San Lorenzo y Villa Constitución, que implica el cierre de comercios durante dos semanas excepto aquellos ligados a actividades esenciales como supermercados y farmacias, puso en alerta a todos.

El encuentro de Castellano con los comerciantes gastronómicos, en el que también participaron la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y el subsecretario de Salud, Martín Racca, tuvo como finalidad “brindar información precisa sobre la realidad de la ciudad en términos epidemiológicos, contar cómo se encuentra el sector respecto al cumplimiento de los protocolos y ver cómo podemos avanzar con nuevas propuestas que disminuyan la posibilidad de contagio”.

Peritto consideró que “la situación que atraviesa la zona Sur de la provincia con Rosario y Gran Rosario, nos obliga a estar alertas a las localidades que no nos encontramos en la misma situación pero donde empiezan a incrementarse los casos”.

A raíz de todo esto, “el Intendente decidió retomar el diálogo con diferentes sectores de la actividad económica y propuso como posibilidad concreta ampliar el uso del espacio público a los fines de reducir la probabilidad de contagio”.

Al respecto, el funcionario comentó que “se trata de una alternativa creativa para cuidar el aspecto sanitario y no tengamos que retroceder de fase. Los profesionales de la salud aconsejan evitar los lugares cerrados y sin ventilación. Entonces, pensamos en una propuesta que les permita a los bares y restaurantes seguir trabajando y, a su vez, prevenir la enfermedad”.

El próximo paso es armar un equipo de trabajo para evaluar esta posibilidad y la forma de su implementación. Ante las perspectivas en que al menos esta semana que se inicia los casos de coronavirus continuarán en alza en Rafaela, que ya cuenta con más de 50 contagiados que actualmente cursan la enfermedad, a esta altura nadie descarta que si las cifras llegan a un nivel elevado sea necesario restringir horarios de atención del comercio y en especial del sector gastronómico en busca de reducir la circulación de personas.

Por eso, la alternativa de que los locales puedan utilizar mayor superficie del espacio público para instalar mesas se presenta como una medida tendiente a reducir las probabilidades de contagio. En este sentido, durante la reunión entre el intendente y los representantes de los bares y restaurantes se insistió en la necesidad de que cumplan estrictamente los protocolos sanitarios puesto que aquel local que no lo haga se expone a quedar enredado en un mapa epidemiológico de un caso positivo, lo que automáticamente implicará su cierre provisorio. Y esto nadie lo quiere.

Castellano dijo el viernes, al participar en una videoconferencia junto a otros intendentes santafesinos, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que "si en Rafaela y en la región comenzamos a tener circulación comunitaria, también vamos a tener que retroceder de fase. Y eso tenemos que evitarlo entre todos. Y digo entre todos porque no alcanza con los controles del Estado. Esto es una responsabilidad en que todos debemos respetar los protocolos, cumplir las normas y tratar de cuidar lo que hemos conseguido. Es la hora de la verdad. Es el momento. Ésta es la situación más importante que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia. Es ahora donde necesitamos poner todo para no retroceder de fase”.

“El gobernador ha tomado una decisión basada en la abrupta escalada de contagios en los grandes conglomerados que tiene la provincia y sus áreas metropolitanas. Y ha escuchado el pedido de los intendentes que aún no estamos en una situación tan compleja, a pesar de que también tenemos un ascenso en los contagios, para que vayamos evaluando diariamente cómo va siendo la evolución de los casos”, afirmó Castellano luego de conocerse las restricciones anunciadas por el Gobierno provincial para los cinco departamentos del sur provincial.