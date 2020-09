Con otros 13 casos de Covid, Rafaela superó la barrera de los 100 contagios Locales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por En el reporte del sábado, la Coordinación Epidemiológica informó que 8 hombres y 5 mujeres se han contagiado de coronavirus. "Todos con nexo epidemiológico confirmado ya que son contactos estrechos de casos positivos", indicó a Dra. Sandra Capello. Once de ellos son adultos jóvenes y dos adultos mayores.

FOTO PRENSA MUNICIPAL

Era inevitable. En algún momento Rafaela superaría la barrera de la centena de casos de coronavirus. Con los 13 contagios confirmados ayer por la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, la ciudad acumula 111 casos positivos desde el comienzo de la pandemia. De ese total, 53 se mantiene activos, 56 personas ya se han recuperado en tanto que dos fallecieron a causa de la enfermedad.

"De los 13 nuevos casos de Covid en la ciudad, 8 son hombres y 5 son mujeres, todos con nexo epidemiológico ya que son contactos de casos positivos. Además, 11 son adultos jóvenes y 2 adultos mayores", explicó la responsable del área de Epidemiología en la ciudad, Dra. Sandra Capello, durante la transmisión en vivo por el Facebook de la Municipalidad local, en una puesta similar a la que realizan las autoridades sanitarias tanto del Gobierno nacional como de la Provincia desde marzo pasado.

Tras informar que este sábado se produjo el alta de dos pacientes que cursaron el coronavirus, Capello indicó que 253 personas permanecen aisladas en sus casas por haber mantenido contacto con casos positivos. En algunos casos, están a la espera del resultado de los hisopados y en otros solamente esperando no tener síntomas.

En cuanto a las 15 camas críticas en el área de terapia intensiva del Hospital "Dr. Jaime Ferré", 9 de ellas se encuentran ocupadas, 5 de ellas con casos Covid y las restantes 4 con pacientes no Covid -2 de ellos reciben asistencia respiratoria mecánica-. Mientras que en el sector de internación general, que cuenta con un total de 34 camas, solo permanecen dos personas con Covid. Por último, en el área de Pediatría se encuentran dos pacientes sospechosos de tener coronavirus.

Capello recordó que el contagiado más chico con Covid en Rafaela tiene 5 años y que el mayor tiene 87. "Predominan los adultos jóvenes de entre 25 y 45 años", agregó al dar detalles sobre la edad de quienes contrajeron coronavirus.

"Si una persona presenta fiebre, hace pensar que puede tener un cuadro infeccioso. Puede corresponder a Covid o a otra patología. Por eso decimos que ante un solo síntoma, es mejor esperar de 24 a 72 horas para ver si aparece otro síntoma que pueda orientarnos. En todos los casos se deben comunicar al 107 o llamar a su médico de cabecera", insistió Capello que en esta oportunidad no estuvo acompañada por el subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca.

Sobre las personas con Covid que se encuentran en aislamiento en sus viviendas, Capello explicó que "la mayoría no se siente mal en los primeros días, recién lo hacen entre el quinto y el séptimo día" a la vez que destacó que "hay un monitoreo diario de los médicos evaluadores de los casos positivos registrados que están aislados en sus casas". En este sentido, sostuvo que "si la condición del paciente empeora, entonces el servicio 107 puede trasladarlo al Hospital para efectuar una evaluación general, cuyos resultados puede determinar si es necesario una internación o bien puede regresar a su domicilio".

Por último, recomendó a las personas que presentan fiebre "no utilizar como antitérmico la aspirina sino preferentemente el paracetamol o bien el ibuprofeno".