“En Casilda estamos en una situación que nos deja a las puertas de no tener donde tratar a los pacientes” Locales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por El intendente de Casilda, Andrés Golosetti, así lo expresó mostrando su preocupación ante este panorama que se agudiza en el sur provincial y que determinó que el gobernador Omar Perotti retrocediera de fase en algunos departamentos de la provincia.

FOTO ARCHIVO GOLOSETTI. Advirtió sobre la delicada situación que vive Casilda en relación al Covid.

La crisis sanitaria que parecía lejana y hasta por momentos no afectar a algunas regiones del país, hoy ha llegado a la provincia de Santa Fe y ha llevado a endurecer medidas en algunas áreas del sur provincial; entre ellas la ciudad de Casilda, cabecera del departamento Caseros, que se encuentra a la vera de la RN 33, a 56 km de Rosario y a 208 km de la ciudad capital.

Al ser consultado por la realidad epidemiológica, el intendente casildense, Andrés Golosetti indicó: “si bien desde hace algunos días los casos parecerían mantenerse y no aumentar, sin perjuicio de eso lo que a mí más me preocupa es que estamos con una ocupación alta de camas en terapia intensiva fundamentalmente. Una situación que nos pone al borde de la saturación, de completar la capacidad que tenemos con lo cual estamos muy preocupados y verdaderamente parecería que no terminamos de comprender la gravedad de la situación en la que nos encontramos”, dijo haciendo referencia a la ciudadanía en general.

Respecto a esto Golosetti dijo que en Casilda -que tiene 40 mil habitantes- “estuvimos casi tres meses sin casos y eso si bien era una buena noticia, verdaderamente tengo la impresión de que nos jugó una mala pasada porque en la imaginación de más de uno estaba que esto ya había pasado, que era una situación que no nos iba a afectar. Esto a contrapelo de las recomendaciones que como funcionarios seguíamos haciendo todo el tiempo, y muy por el contrario a lo que nosotros suponíamos, que con la llegada del invierno este tipo de virus se propagaba con mayor facilidad; además debíamos considerar la cercanía con localidades en donde el virus hacía tiempo circulaba de manera comunitaria, nos hacía pensar a nosotros que estábamos a la puerta de la peor de las situaciones”.

El intendente hizo hincapié en que “aquella cantidad de tiempo sin tener casos generó la creencia de que esto era una cosa del pasado y que habíamos superado la emergencia sanitaria, derivó en una relajación de conductas, el no prestar atención a las recomendaciones que siempre se hicieron y entonces derivó en el escenario actual”.

Golosetti expresó su preocupación nuevamente por la ocupación de camas y contó que “hoy estamos por encima del 80% en general; nosotros aquí en Casilda tenemos tres efectores que disponen de camas de terapia intensiva, pero dos de ellos reciben pacientes Covid. Estamos en una situación que nos deja a las puertas de no tener ya donde tratar a los pacientes y tener que buscar derivaciones que en momentos como el actual no se hacen fácil, sencillo. Estamos tratando de reiterar hasta el cansancio esto que reiteramos todos los días pero que parece un poco difícil de poner en práctica en algunos sectores y es el evitar conductas que nos pongan en riesgo a todos”.