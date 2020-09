El compromiso público y conjunto por las vacunas Internacionales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO VACUNAS. Acordarían un movimiento conjunto inusual entre rivales.

WASHINGTON, Estados Unidos, 6 (AFP). - Varios de los grandes laboratorios que están trabajando en el desarrollo de diferentes vacunas contra el Covid-19 planean emitir un compromiso público y conjunto de no buscar la aprobación gubernamental hasta que los productos hayan demostrado ser seguros y efectivos.

De acuerdo con The Wall Street Journal, que adelantó la noticia, se trata de un movimiento conjunto inusual entre rivales, que se produce en medio de una carrera internacional plagada de preocupaciones de cara a la vacunación masiva.

Un borrador de la declaración conjunta al que accedió el periódico económico estadounidense, en el que aún están trabajando compañías como Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, refiere a un compromiso con que la seguridad y el bienestar de las personas vacunadas será la prioridad de las empresas.

Los fabricantes de vacunas también se comprometerán a adherirse a altos estándares científicos y éticos en la realización de estudios clínicos y en los procesos de fabricación.

The Wall Street Journal adelantó que las empresas podrían publicar dicho compromiso la próxima semana. Además, la declaración llegaría junto a una serie de garantías públicas de los ejecutivos de la industria sobre que no están tomando atajos en sus pruebas rápidas y en la fabricación de las vacunas.

"Creemos que este compromiso ayudará a garantizar la confianza del público en las vacunas Covid-19 que podrían ser aprobadas", dice el borrador de la declaración.

En el caso de Estados Unidos, muchos ciudadanos se manifestaron escépticos o reacios a darse una dosis de la vacuna para el Covid-19, en gran parte debido a los rumores de que el desarrollo e incluso las autorizaciones gubernamentales, se estén acelerando.

El desarrollo de la vacuna generalmente lleva años, sin embargo, en el caso de los ensayos de medicamentos contra el Covid-19, las mismas están progresando a un ritmo acelerado, debido a que las empresas y los países están urgidos en detener la propagación del coronavirus.